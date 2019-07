Diretta Roma Gubbio/ Streaming video e tv: altra amichevole per i giallorossi

Roma Gubbio, che si gioca alle ore 18.00 di mercoledì 24 luglio: sfida a porte chiuse per i giallorossi, che sono reduci dal roboante e scontato 10-1 al Trastevere e proseguono la preparazione estiva contro una squadra sulla carta più ostica, anche se ci sono comunque due categorie di differenza. Di fatto dunque dovrebbe trattarsi di una sgambata o poco più per il nuovo allenatore Paulo Fonseca e i suoi ragazzi: in casa capitolina però è tutto nuovo o quasi e dunque sarà interessante valutare come procederà l’inserimento degli acquisti e in che modo prenderà forma quello che al momento sembra essere un 4-2-3-1, aspettando impegni più probanti. Adesso aspettiamo che prenda il via la diretta di Roma Gubbio, ma prima possiamo gettare un ideale sguardo su quelle che appunto potrebbero essere le scelte di Fonseca in termini della probabile formazione per questa amichevole.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Gubbio, nonostante sia a porte chiuse, dovrebbe essere disponibile, salvo variazioni di palinsesto che potrebbero sempre arrivare, su Roma TV: il canale è disponibile al numero 213 della televisione satellitare e per assistere alle immagini basterà l’abbonamento al pacchetto Calcio. L’emittente invece non fa parte dell’offerta di Sky Go, e dunque non ci sarà possibilità di seguire l’amichevole in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GUBBIO

E’ possibile che per Roma Gubbio l’allenatore giallorosso mischi le carte rispetto a sabato: in porta potremmo vedere Pau Lopez con una coppia centrale composta da Fazio e Gianluca Mancini, poi sulle corsie laterali potrebbero correre Karsdorp e Spinazzola. A centrocampo giocherà Florenzi, che in questo momento per Fonseca fa il mediano nella cerniera a due e dunque in un ruolo che anche per un jolly come lui sarebbe nuovo; al suo fianco potremmo vedere Amadou Diawara che è appena stato presentato dalla società e potrebbe essere subito titolare (in alternativa giocherà Cristante), sulla trequarti invece i due laterali possono essere Cengiz Under e Diego Perotti con Defrel che potrebbe venire schierato come trequartista centrale, davanti Dzeko o Schick.



