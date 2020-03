Diretta Roma Inter Primavera/ Streaming video tv: sfida delicata per De Rossi

Roma Inter Primavera, diretta dall’arbitro Daniele Paterna, sabato 7 marzo 2020 alle ore 13.00, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. Giallorossi agganciati dalla Sampdoria primavera al quinto posto in classifica, l’ultimo rocambolesco 3-3 interno contro il Napoli primavera ha confermato la squadra di De Rossi come formazione talentuosa ma al tempo stesso capace di ritrovarsi anche in difficoltà in momenti inaspettati. Una mancanza di continuità che anche il tecnico ha spesso criticato: l’Inter primavera al terzo posto precede al momento la Roma di 3 punti e lo scontro potrà essere forse l’ultima occasione per la Roma primavera per centrare un certo salto di qualità. I nerazzurri dopo aver battuto il Genoa primavera hanno centrato il loro quinto risultato utile consecutivo, restando però a 7 punti di distanza dal Cagliari secondo che continua a correre. .

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Inter Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Roma Inter Primavera, sabato 7 marzo 2020, per la ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. La Roma primavera allenata da Alberto De Rossi dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Cardinali; Parodi, Santese, Bianda, Semeraro; Bove, Nigro, Sdaigui; Riccardi, Felipe Estrella, D’Orazio. L’Inter primavera guidata in panchina da Armando Madonna partirà con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Pozzer; Moretti, Kinkoue, Ntube; Persyn, Attys, Schirò, Vezzoni; Gnonto; Mulattieri, Fonseca.



