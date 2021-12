Diretta Roma Inter/ Streaming video tv: Mourinho sfida il suo passato (Serie A)

DIRETTA ROMA INTER: GIALLOROSSI, FORMAZIONE DA INVENTARE

Roma Inter, in diretta sabato 4 dicembre alle ore 18:00, presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà il primo big match della 16^ giornata del campionato di Serie A. La Roma deve riscattare lo scivolone dell’ultimo turno, in cui ha perso 1-0 in casa del Bologna, ponendo fine alla serie di due vittorie consecutive. Per i giallorossi è stata la terza sconfitta nelle ultime cinque gare, con la squadra di José Mourinho che ha bisogno dei tre punti per continuare la corsa al quarto posto, che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Per il tecnico portoghese sarà una sfida suggestiva, infatti ritroverà per la prima volta da avversario l’Inter, squadra allenata per due stagioni, con cui ha conquistato il Triplete nel 2010.

L’Inter arriva alla sfida dell’Olimpico con il morale alle stelle. I nerazzurri infatti sono reduci da una brillante prestazione contro lo Spezia, in cui hanno vinto con un netto 2-0. La squadra di Simone Inzaghi, ha inanellato quattro vittorie negli ultimi cinque incontri, portandosi a soli due punti dalla vetta della classifica, occupata dal Napoli. L’Inter punta ora a conquistare la testa della graduatoria, considerando anche l’altro grande incontro del sabato, con i partenopei che ospiteranno l’Atalanta. Nell’ultimo precedente tra le due squadre, a conquistare i tre punti fu l’Inter di Antonio Conte, la quale si impose con un secco 3-1 sulla Roma di Paulo Fonseca.

ROMA INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Roma Inter sarà una diretta streaming video, trasmessa dalla piattaforma DAZN. Come ben noto, l’emittente digitale detiene i diritti esclusivi di 7 partite su 10 a giornata di Serie A, tra cui questa. Per poter accedere ai contenuti, bisogna essere abbonati al servizio e disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv con l’applicazione dedicata. Questa gara quindi non sarà disponibile su Sky Sport, con l’emittente satellitare che detiene i diritti di trasmissione di 3 partite per turno in co-esclusiva con la precedente.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA INTER

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Roma Inter, le quali scenderanno in campo allo stadio Olimpico per disputare la sedicesima giornata di Serie A. In casa Roma, José Mourinho dovrà rinunciare allo squalificato Abraham, squalificato dopo la contestata ammonizione subita nella sconfitta di Bologna. Per lo stesso motivo, non ci sarà nemmeno Karsdorp, mentre sono da valutare le condizioni di El Shaarawy, uscito anzitempo dal campo. Giallorossi in piena emergenza quindi, con il tecnico portoghese che potrebbe tornare alla difesa a quattro, schierando la sua squadra con il modulo 4-2-3-1. Ecco la probabile formazione titolare della Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, Carles Perez; Shomurodov.

Sul fronte Inter, Simone Inzaghi non avrà ancora a disposizione l’infortunato Darmian, ma potrà contare su Dumfries, reduce da una buona prestazione contro lo Spezia. Da valutare le condizioni di De Vrij e Bastoni, i quali dovrebbero tornare disponibili. In attacco Correa potrebbe tornare a sedersi in panchina, con l’ex Dzeko che dovrebbe partire dal primo minuto, dopo il turno di riposo. Questa la probabile formazione titolare dell’Inter, schierata in campo con il 3-5-2: Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Vediamo le quote per le scommesse della partita Roma Inter di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Non sembrano favoriti i giallorossi, infatti l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 1 è quotato 3.75. Appare difficile anche un pareggio, con il segno X proposto a 3.65. Ad avere i favori dei pronostici è l’Inter, con il successo dei nerazzurri, associato al segno 2 che viene presentato con una quota di 1.90.



