Diretta Roma Inter Under 17/ Streaming video e tv: sfida scudetto!

Roma Inter U17, in diretta dallo stadio Benelli di Ravenna, si gioca oggi pomeriggio giovedì 20 giugno alle ore 17:30 e sarà la finalissima del campionato Under 17 2018-2019. In semifinale i giallorossi hanno piegato con un sofferto 2-1 il Napoli in un match dalle mille emozioni, con i partenopei rimasti aggrappati alla partita fino alla fine ma costretti a cedere. Più rotondo il successo dell’Inter che con un secco 3-0 all’Atalanta si è guadagnata l’accesso in finale ed ha confermato il suo ottimo momento di forma, in una finalissima per il titolo che promette scintille tra le due squadre dimostratesi più forti in una stagione intera. Così dunque si è arrivati a Roma Inter U17, sfida davvero affascinante per assegnare lo scudetto di categoria.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Roma Inter U17 non sarà visibile in diretta tv né in chiaro né sul satellite, e non ci sarà nemmeno la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone: in rete sui siti e sui profili social ufficiali dei due club saranno comunque disponibili aggiornamenti sull’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER UNDER 17

Andiamo allora a gettare uno sguardo più approfondito a quelle che sono le probabili formazioni di Roma Inter, che si gioca oggi pomeriggio giovedì 20 giugno alle ore 17:30 presso lo stadio Benelli di Ravenna, finalissima Scudetto del campionato Under 17. I giallorossi saranno schierati con un 4-3-3 dal tecnico Piccareta e scenderanno in campo presumibilmente con Boer; Tomassini, Tripi, Buttaro, Suffer; Bove, Astrologo, Milanese; Cancellieri, Agostinelli, Zalewski. Risponderà l’Inter allenata da Zanchetta schierata con i probabili titolari Stankovic, Moretti, Dimarco, Squizzato, Cortinovis, Pirola, Cester, Mirarchi, Esposito, Oristanio, Bonfanti.





