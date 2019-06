Diretta Roma Napoli U17/ Streaming video e tv: chi otterrà la finale?

Roma Napoli Under 17, in diretta dallo stadio Benelli di Ravenna, che si gioca lunedì 17 giugno alle ore 20:30, sarà la semifinale del campionato Under 17 2018-2019. Le due formazioni si sono piazzate tra le prime quattro d’Italia vincendo i rispettivi doppi confronti nei quarti di finale, con la Roma che ha eliminato il Milan, vincendo 1-3 in trasferta all’andata e rendendo indolore il ko per 1-2 a Trigoria del match di ritorno. I partenopei, dopo aver perso 1-0 contro la Fiorentina in trasferta, hanno vinto con identico punteggio il ritorno in casa, ed hanno avuto accesso alla semifinale grazie al miglior piazzamento nella regular season, che li ha favoriti a parità di gol realizzati.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Roma Napoli U17 non sarà visibile in diretta tv né in chiaro né sul satellite, e non ci sarà nemmeno la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone: in rete sui siti di livescore e sui siti ufficiali dei due club saranno comunque disponibili aggiornamenti sull’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI UNDER 17

Andiamo allora a gettare uno sguardo più approfondito a quelle che sono le probabili formazioni di Roma Napoli, che si gioca lunedì 17 giugno alle ore 20:30 presso lo stadio Benelli di Ravenna, semifinale del campionato Under 17. I giallorossi saranno schierati con un 4-3-3 dal tecnico Piccareta e scenderanno in campo con Boer; Tomassini, Tripi, Buttaro, Suffer; Bove, Astrologo, Milanese; Travaglini, Agostinelli, Zalewski. Risponderà il Napoli allenato da Carnevale con un 4-3-3 schierato con Maione, Potenza, Romano, Ceparano, Costanzo, D’Onofrio, Cavallo, Virgilio, Montaperto, D’Amato, Cioffi.





