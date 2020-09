Diretta Roma Juventus/ Streaming video tv: big match all’Olimpico (Serie A)

DIRETTA ROMA JUVENTUS: FONSECA A RISCHIO! (SERIE A)

Roma Juventus è in diretta dallo stadio Olimpico, alle ore 20:45 di domenica 27 settembre: grande posticipo nella 2^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021, tra due squadre che si erano affrontate anche nell’ultimo turno dello scorso torneo. Vittoriosa sulla Sampdoria all’esordio, la nuova Juventus di Andrea Pirlo ha convinto ma adesso si trova davanti un’avversaria ostica e soprattutto in trasferta, nel frattempo ha firmato Morata ma chiaramente i test durante il percorso saranno tanti, e bisognerà vedere come verranno eventualmente superati. La Roma ha già subito una beffa: al Bentegodi aveva pareggiato senza reti, ma la posizione irregolare di Amadou Diawara ha sancito lo 0-3 a tavolino. Di conseguenza Paulo Fonseca non ha punti in classifica, e battere i campioni d’Italia sarebbe un bel modo per iniziare finalmente la corsa; aspettando la diretta di Roma Juventus possiamo ora fare una valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, analizzando e leggendo insieme le probabili formazioni del big match.

La diretta tv di Roma Juventus verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico vi dovrete rivolgere a Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (numeri 201 e 202 del decoder) e l’appuntamento è riservato agli abbonati all’emittente, che come sempre fornirà la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

C’è Dzeko in Roma Juventus: il bosniaco avrebbe potuto giocare questa partita con l’altra maglia, invece ancora una volta si trova in giallorosso e guiderà l’attacco supportato da Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan. A centrocampo invece il duo di mediana dovrebbe essere composto da Veretout e il già citato Diawara, con l’ex Spinazzola a sinistra e Karsdorp che verrà confermato a destra; il ballottaggio in difesa è tra Cristante, adattato in retroguardia, e il nuovo arrivato Kumbulla; Ibanez e Gianluca Mancini completeranno la linea, in porta Mirante sembra essere in vantaggio su Pau Lopez.

La Juventus potrebbe confermare dieci undicesimi della prima formazione: l’unico a rimanere fuori sarebbe McKennie, sostituito da Bentancur che andrebbe in regia facendo scalare Rabiot sulla mezzala. Ci sarà Ramsey, importante anche la titolarità di Frabotta a sinistra con Cuadrado sull’altro versante; in difesa Danilo, Bonucci e Chiellini proteggono Szczesny, davanti ci sono Cristiano Ronaldo e Kulusevski. L’alternativa è il 4-3-3 con Morata subito titolare tra portoghese e svedese; da valutare Dybala che sicuramente sarebbe in ballottaggio, ma per il momento le condizioni della Joya sembrano non essere ancora al 100%.

Le quote previste dall’agenzia Snai per un pronostico su Roma Juventus ci dicono dei bianconeri favoriti: vale infatti 2,60 volte la somma messa sul piatto il segno 2, che identifica la vittoria in trasferta. Il successo casalingo dei giallorossi è regolato dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare 3,60 volte quello che avrete puntato, per l’eventualità del pareggio bisogna giocare il segno X e la vincita ammonterebbe a 3,55 volte l’importo investito con questo bookmaker.

