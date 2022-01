DIRETTA ROMA JUVENTUS/ Video streaming tv: big match affidato a Davide Massa

DIRETTA ROMA JUVENTUS: L’ARBITRO

La diretta di Roma Juventus sarà supervisionato dall’arbitro Davide Massa con come guardalinee Ciro Carbone e Giorgio Peretti. Aleandro Di Paolo sarà il quarto uomo con Pasquale De Meo Avar e Antonio Giua quarto uomo. Massa è nato a Imperia il 15 luglio del 1981 e di professione fa il bancario. Ha debuttato nel 2003 in Serie D per arrivare tre anni dopo in C nei professionisti. Il debutto in Serie A arriva in un Fiorentina Lecce del 23 gennaio 2011.

Nel 2014 è stato nominato internazionale esordendo l’8 giugno del 2015 poi in Turchia Bulgaria gara terminata 3-0. Ha vinto in carriera i Premi Giorgio Bernardi e Giovanni Mauro. Quest’anno ha già arbitrato la Roma nello 0-0 della nona giornata, ma non ha ancora mai diretto la squadra bianconera. In carriera ha diretto 383 partite con 1596 gialli tirati fuori, 47 rossi diretti e 31 espulsioni per doppia ammonizione.

DIRETTA ROMA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Roma Juventus di Serie A, è una delle partite di questa giornata di campionato che andrà in esclusiva su Dazn. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati alla piattaforma Dazn. Di conseguenza, è possibile vederla anche in diretta streaming video tramite l’applicazione o tramite Smart Tv.

ROMA JUVENTUS: SCONTRO PER L’AGGANCIO!

Roma Juventus, in diretta domenica 9 gennaio 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà la super sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Due squadre che arrivano al big match della giornata in non grande forma, ma con due risultati recenti diametralmente opposti. Se la Juventus di Max Allegri sorride per il pareggio maturato in casa contro il Napoli, ben meno può fare la compagine di José Mourinho che è uscita con le ossa rotte dalla sfida di San Siro contro il Milan persa malamente 3-1.

Distaccati di solo tre punti in classifica, con la Juventus avanti a quota 35 e la Roma sotto a 32 in compagnia di Fiorentina e Lazio, bianconeri e giallorossi si preparano a dare vita ad una delle sfide più emozionanti delle giornata. L’obiettivo, da una parte e dall’altra, è tenere a portata di mano quel quarto posto occupato dall’Atalanta a quota 38 punti, un posto di vitale importanza per mantenere vivo il sogno Champions League che tanto José Mourinho quanto Massimiliano Allegri hanno cerchiato in rosso nei contratti stipulati con le società ad inizio stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Roma-Juventus, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, Josè Mourinho potrebbe optare su un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione: Rui Patricio, Smalling, Cristante, Kumbulla; Ibanez, Pellegrini Lo., Veretout, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo; Abraham. La Juventus di Massimiliano Allegri risponde con un 4-3-3 col solito Szczesny tra i pali dietro a Cuadrado, De Ligt, Rugani e Luca Pellegrini. Il centrocampo dovrebbe essere composto da McKennie, Locatelli e Rabiot che daranno supporto all’attacco formato dalla fantasia di Chiesa e Bernardeschi in compagnia di Alvaro Morata.

DIRETTA JUVENTUS NAPOLI: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match dello stadio Olimpico, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dei giallorossi con il segno 1 è quotato a 3,25 volte la posta, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3,35, mentre il successo esterno della compagine bianconera col segno 2 viene quotato a 2,20.



