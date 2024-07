Video/ Argentina Colombia (1-0 dts) gol e highlights: Lautaro regala la Copa America 2024! (oggi 15 luglio)

VIDEO ARGENTINA COLOMBIA (1-0 DTS): COPA AMERICA 2024 ALL’ALBICELESTE

L’Argentina ha vinto la Copa America 2024: la finale dell’Hard Rock Stadium, Argentina Colombia, termina 1-0 ai tempi supplementari e così l’Albiceleste festeggia il sedicesimo trofeo nella storia, il secondo consecutivo dopo quello che aveva strappato al Brasile grazie al gol di Angel Di Maria, spezzando un digiuno di trofei quasi eterno. Un’Argentina che rende ancora più esaltante l’epoca attuale: dal 1993, per l’appunto, non aveva vinto nulla ed erano passati ben 29 anni, poi ha portato a casa due volte la Copa America e in mezzo ci ha infilato un Mondiale. Leo Messi stavolta non decide: la Pulce esce dal campo al 66’ minuto a causa di un infortunio, le sue sono lacrime di chi sa di aver potuto lasciare lì un’occasione ma anche di non poter essere protagonista sul palcoscenico più importante. Tuttavia l’Argentina è una grande squadra, e lo fa vedere al 112’ minuto quando confezione l’azione di gol e titolo. Leandro Paredes spezza una ripartenza della Colombia e serve Lautaro, di nuovo a Paredes, palla a Giovani Lo Celso che imbuca di prima per Lautaro Martinez il cui diagonale batte Camilo Vargas.

Formazioni Italia Norvegia U19/ Corradi sceglie Camarda con Pafundi? (Europei Under 19 2024, 15 luglio)

Tre uomini entrati dalla panchina decidono la finale di Copa America 2024; per Lautaro Martinez quinto gol nel torneo, dopo essere stato capocannoniere della nostra Serie A si prende anche il trofeo di re dei bomber della manifestazione CONMEBOL. Grandi meriti anche alla Colombia, che ha giocato una grande Copa America 2024; i Cafeteros hanno anche iniziato meglio e nel primo tempo avrebbero certamente meritato qualcosa in più, ma poi hanno esaurito la benzina e sono usciti alcuni limiti, per esempio il fatto che senza la verve di James Rodriguez la nazionale si è come spenta. Trionfa dunque l’Argentina, per la seconda volta in fila: peccato anche dover segnalare che la finale dell’Hard Rock Stadium è iniziata con un’ora di ritardo a causa dei disordini occorsi fuori dallo stadio, con diversi feriti. Una pagina che a margine della Copa America 2024 avremmo preferito non raccontare, dunque ci soffermiamo sulla grande vittoria di un’Argentina che segna davvero il tempo, terzo trofeo nello spazio di due anni e ora l’Albiceleste, idealmente, si lancia da favorita verso il Mondiale 2026. (agg. di Claudio Franceschini)

Pagelle Spagna Inghilterra/ Voti: Williams da 8, è il migliore! (finale Europei 2024, oggi 14 luglio)

ARGENTINA COLOMBIA: LA FINALE DI COPA AMERICA 2024!

Il grande spettacolo della finale di Copa America 2024 ci attende: la diretta di Argentina Colombia si gioca alle ore 2:00 italiane di lunedì 15 luglio, siamo all’Hard Rock Stadium di Miami già sede del torneo Masters 1000 di tennis e questa sera c’è in palio il titolo CONMEBOL per nazionali. L’Argentina, avendo eliminato il Canada in semifinale dopo il grande spavento contro l’Ecuador, potrebbe fare doppietta: la Seleccion infatti è campione in carica e punta ora il bis, sarebbe la sublimazione di un momento straordinario visto che nel mezzo Leo Messi e compagni hanno infilato un Mondiale che mancava da 36 anni, facendo davvero segnare un’epoca a questa nazionale.

Diretta/ Spagna Inghilterra (risultato finale 2-1): Oyarzabal consegna la quarta coppa! (Europei 2024)

La Colombia però è un osso duro: la Copa America l’ha vinta una sola volta (nel 2001) ma dopo qualche anno di appannamento sembra essere tornata grande e ora ci crede davvero, anche in virtù della bellissima vittoria sull’Uruguay in semifinale. Certamente l’Argentina parte favorita ma in una finale secca può davvero succedere di tutto, e non è un modo di dire; noi adesso aspettiamo che arrivi il momento di vivere la diretta di Argentina Colombia, ma intanto sulla finale di Copa America 2024 dobbiamo anche fare le nostre considerazioni sulle scelte che saranno operate dai due CT, e dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni della partita dell’Hard Rock Stadium.

DIRETTA ARGENTINA COLOMBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DI COPA AMERICA 2024

Anche la diretta tv di Argentina Colombia sarà trasmessa su Sportitalia: sarà naturalmente necessaria una levataccia, ma se non altro la finale di Copa America 2024 sarà godibile in chiaro perché il canale che si è occupato del torneo è presente al numero 60 del digitale terrestre. In assenza di un televisore sarà la stessa emittente a mettere a disposizione il servizio di diretta streaming video di Argentina Colombia: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Sportitalia, oppure installare e attivare l’app.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA COLOMBIA

Verso la diretta di Argentina Colombia c’è da capire se Lionel Scaloni abbia fatto un po’ di turnover visto l’avversario in semifinale o se invece confermerà tutti nel suo 4-4-2: i ruoli in forse sono i due terzini, con Nahuel Molina e Acuña che insidiano Gonzalo Montiel e Tagliafico, il centrocampo con Paredes e Enzo Fernandez in ballottaggio e l’attacco, perché Lautaro Martinez potrebbe scalzare Julian Alvarez al fianco di Messi. Per il resto, tutto confermato: Cristian Romero e Lisandro Martinez a protezione di Emiliano Martinez, Di Maria e Mac Allister sulle due corsie di mezzo, questa sarà l’Argentina.

Néstor Lorenzo, CT argentino della Colombia, ha le idee più chiare ma sarà senza Daniel Muñoz, espulso per un colpo di testa (in tutti i sensi) e ha il dubbio Richard Rios, uscito infortunato in semifinale. A questo punto Santiago Arias sarà il laterale in difesa con Mojica a sinistra e i centrali Davinson Sanchez e Cuesta davanti a Camilo Vargas; in caso di forfait di Rios è pronto Mateus Uribe (o Castaño) con Lerma che è scalato a fare il mediano lasciando a Jhon Arias la destra sulla trequarti, qui James Rodriguez e Luis Diaz sono ovviamente confermati così come il centravanti Jhon Cordoba.

QUOTE E PRONOSTICO ARGENTINA COLOMBIA

Le quote che l’agenzia Snai ha proposto sulla finale di Copa America 2024 danno l’Albiceleste come favorita: nella diretta di Argentina Colombia vediamo infatti che il segno 1 per la vittoria della Seleccion vi permetterebbe di guadagnare una somma equivalente a 2,25 volte quanto investito, il segno 2 che regola il successo dei Cafeteros porta invece in dote una vincita pari a 3,70 volte quella che sarà stata la vostra giocata e infine il pareggio, identificato dal segno X e che manderebbe la partita ai tempi supplementari, vale 3,00 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto.