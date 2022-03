Diretta/ Roma Lazio streaming video tv: derby per l’Europa (Serie A)

DIRETTA ROMA LAZIO: SPETTACOLO!

Roma Lazio, in diretta domenica 20 marzo 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A. L’attesissimo derby della Capitale arriva in un momento cruciale della stagione delle due squadre, a caccia di punti importanti per la zona Europa, con vista Champions League.

Diretta/ Empoli Verona (risultato 1-0) streaming video tv: Di Francesco! Vantaggio!

Roma e Lazio, infatti, sono divise da appena un punto. La Roma è al sesto posto con 48 punti, frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Buon periodo per la formazione di Josè Mourinho, che ha raccolto sette punti in tre partite: nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 1-1 contro l’Udinese, reti di Molina e Pellegrini. La Lazio, invece, è quinta con 49 punti, frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. I biancocelesti sono reduci da due vittorie consecutive, l’ultima per 1-0 contro il Venezia grazie al solito Ciro Immobile.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Caputo inguaia il Venezia!

DIRETTA ROMA LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La visione della diretta di Roma Lazio sarà disponibile esclusivamente per coloro che sono abbonati alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi dell’intera stagione del campionato di Serie A. Gli spettatori potranno dunque osservare lo spettacolo in televisione soltanto se sono in possesso di una SmartTv oppure di un dispositivo capace di connettere una tv tradizionale a Internet, come ChromeCast o Amazon FireStick o una consolle abilitata. In alternativa, il match potrà essere seguito in streaming sul sito ufficiale dell’emittente o tramite le applicazioni ufficiali per smartphone e tablet.

DIRETTA/ Venezia Sampdoria (risultato finale 0-2): doppietta Caputo, espulso Henry

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

Tanti dubbi per Mourinho e Sarri, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Roma Lazio. Partiamo dai padroni di casa, con lo Special One privo solo di Spinazzola. Nel 3-4-1-2 in porta Rui Patricio, difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. Cristante e Pellegrini in cabina di regia, a destra Karsdorp mentre a sinistra è ballottaggio tra Vina e Zalewski. Mkhitaryan da trequartista, alle spalle di Zaniolo e Abraham. La Lazio non potrà contare su Radu e sullo squalificato Zaccagni, Sarri pronto a riproporre il 4-3-3. Strakosha tra i pali, linea a quattro formata da Marusic, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. Lucas Leiva in vantaggio su Cataldi in cabina di regia, mezzali Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In attacco pochi dubbi: Felipe Anderso e Pedro ai lati di Ciro Immobile.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ci si gioca tantissimo nel derby della Capitale e non c’è una favorita netta, come testimoniato dalle quote per le scommesse della diretta Roma Lazio. I bookmakers non si sbilanciano, ecco le quotazioni dell’agenzia Eurobet: la vittoria della Roma è data a 2,55, il pareggio è dato a 3,40, mentre la vittoria della Lazio è data a 2,75. Il derby è sinonimo di emozioni e sono previsti tanti gol secondo gli analisti: l’Over 2,5 è dato a 1,75, mentre l’Under 2,5 è dato a 1,95. Dovrebbero andare a segno entrambe le squadre secondo gli esperti: il Gol è a 1,60, mentre il No Gol è a 2,20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA