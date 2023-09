DIRETTA ROMA MILAN/ Video streaming tv: i numeri di Mourinho e Pioli (Serie A, oggi 1 settembre 2023)

DIRETTA ROMA MILAN: I TESTA A TESTA

La diretta del big match Roma Milan sta per farci compagnia: partita bellissima, partita ovviamente con parecchi precedenti anche per quanto riguarda gli incroci degli allenatori con le rispettive avversarie. Basti pensare che José Mourinho, nelle sue varie avventure, ha incrociato il Milan in 11 occasioni e ha un bilancio in totale parità: 4 vittorie e altrettante sconfitte con 3 pareggi, mentre Stefano Pioli ha più ko (12) che affermazioni (7) nei precedenti contro la Roma, ricordando che entrambi hanno vissuto questa partita anche come un derby. Parlando di testa a testa, il piatto della Roma piange: una sola vittoria nelle ultime dieci, maturata nell’ottobre 2019.

L’allenatore era Paulo Fonseca: la vittoria allo stadio Olimpico era maturata per effetto dei gol di Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo, con in mezzo il temporaneo pareggio rossonero di Theo Hernandez. Il Milan dunque ha dominato il bilancio recente, vincendo infatti in cinque occasioni nelle dieci gare dall’agosto 2018 allo scorso aprile; nel 2021, in due diversi campionati ovviamente, era arrivato un doppio 2-1 nella capitale. Quello del mese di ottobre, nell’anno dello scudetto, lo avevano timbrato Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié (rigore), inutile la rete della bandiera dell’ex Stephan El Shaarawy. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Milan, alcune delle partite del campionato di Serie A, sarà trasmessa sulla televisione satellitare: gli abbonati al pacchetto Calcio potranno dunque assistere al match della terza giornata anche con il servizio di diretta streaming video, garantito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che tutte le gare del massimo campionato di calcio sono fornite anche da DAZN: anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, che sarà poi attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SUBITO BIG MATCH!

Roma Milan sarà in diretta dallo stadio Olimpico, alle ore 20:45 di venerdì 1 settembre: ecco arrivare il primo big match nel campionato di Serie A 2023-2024, siamo alla terza giornata e bisogna già dire che per la Roma questa sfida diventa fondamentale. I giallorossi sono andati incontro a una falsa partenza: prima il pareggio interno contro la Salernitana (dovendo anche rimontare), poi la sconfitta di Verona che ha lasciato la squadra di José Mourinho con un solo punto in classifica, già in affanno nonostante ovviamente ci sia tutto il tempo per recuperare anche grazie ai nuovi acquisti, che non sono mancati.

A proposito di questo, il Milan è profondamente rinnovato rispetto alla passata stagione e, parrebbe, anche più competitivo: doppia vittoria contro Bologna e Torino segnando già sei gol, Christian Pulisic e Reijnders sugli scudi ma tutta una squadra che sta girando davvero forte, qui chiaramente bisognerà aspettare l’evoluzione del torneo e il doppio impegno con la Champions League. Intanto però scopriremo presto cosa succederà nella diretta di Roma Milan; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapido aggiornamento sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

È già tegola per Mourinho, che nella diretta Roma Milan dovrà rinunciare a Renato Sanches e verosimilmente a Dybala: nel suo 3-5-2 c’è ancora qualche dubbio, a centrocampo il ballottaggio riguarda i due nuovi arrivati Aouar (favorito) e Leandro Paredes mentre sulla sinistra Zalewski cerca di sfilare la maglia a Spinazzola. Completano il centrocampo Lorenzo Pellegrini, Cristante e il laterale destro Kristensen; solita difesa formata da Gianluca Mancini, Smalling e Diego Llorente che si piazzano a protezione di Rui Patricio, davanti si aspetta Romelu Lukaku e nel frattempo spazio a Belotti in coppia con El Shaarawy.

Nel Milan invece non dovrebbe cambiare alcunchè, perché come detto la squadra gira: quindi Thiaw e Tomori si mettono davanti a Maignan con Calabria e Theo Hernandez che come sempre spingono sulle corsie laterali, poi avremo un centrocampo nel quale il frangiflutti davanti alla difesa sarà rappresentato da Krunic, che si avvarrà della collaborazione delle due mezzali Loftus-Cheek e Reijnders, sempre in vantaggio su Musah. In attacco Okafor dovrà guadagnare minuti, così come Chukwueze: al momento Pulisic e Giroud sono intoccabili, lo stesso chiaramente va detto di Rafael Leao a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Roma Milan, possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la terza giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 per la vittoria della squadra rossonera vi farebbe guadagnare 2,70 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 3,15 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione giallorossa, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 2,75 volte la vostra giocata con questo bookmaker.











