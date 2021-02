Diretta Roma Milan/ Streaming video tv: posticipo di lusso all’Olimpico (Serie A)

DIRETTA ROMA MILAN: FONSECA RIUSCIRÀ A SFATARE IL TABÙ?

Roma Milan, in diretta dallo stadio Olimpico della capitale, è il grande posticipo che alle ore 20.45 di questa sera, domenica 28 febbraio 2021, chiuderà il programma della ventiquattresima giornata di Serie A. Una classica del nostro calcio, la diretta di Roma Milan sarà una sfida molto importante anche per le concrete esigenze di classifica di giallorossi e rossoneri. Paulo Fonseca arriva dal pareggio contro il Benevento che ha sporcato la media della Roma contro le medie-piccole, adesso dunque l’obiettivo è cambiare passo contro le big, in questo caso naturalmente in positivo con la prima vittoria della stagione contro un’altra grande della Serie A.

La Roma potrebbe avere un piccolo vantaggio legato all’Europa League, dove il Milan ha sofferto molto di più per ottenere la qualificazione, confermando di vivere un momento difficile. Stefano Pioli arriva dalla sconfitta con lo Spezia e dalla batosta nel derby, il Milan dunque deve cambiare passo per non vanificare quanto di buono fatto fino a poche settimane fa. Molte domande ci portano verso Roma Milan: quali saranno le risposte?

DIRETTA ROMA MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Milan sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Roma Milan. Recuperato Cristante, Paulo Fonseca dovrebbe impiegarlo al centro della difesa a tre completata da Mancini e l’adattato Spinazzola, che si deve sacrificare considerata la situazione di emergenza. Tra i pali conferma per Pau Lopez. Sulle fasce avremo dunque Karsdorp a destra e Bruno Peres sulla corsia mancina. In mezzo al campo Villar e Veretout, trequartisti Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle della punta Borja Mayoral, anche perché Dzeko è reduce da un fastidio muscolare lamentato giovedì in Europa League. Dalla panchina saranno ottime alternative Pedro e l’ex El Shaarawy. Il Milan invece recupera Brahim Diaz, che però non dovrebbe essere titolare. Stefano Pioli dovrebbe schierare Tonali in mediana al fianco di Kessiè, poi spazio a Saelemaekers e Rebic come esterni offensivi, perché sembrano in vantaggio su Castillejo e Leao. Trequartista Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic. In difesa invece nulla dovrebbe cambiare, ma si deve fare meglio rispetto alle ultime uscite.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche ai pronostici su Roma Milan. Secondo le quote dell’agenzia Snai, il segno 1 è considerato favorito ed è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di segno 2 e fino a 3,40 volte la posta in palio nel caso in cui invece uscisse il segno X.



