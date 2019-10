Diretta Roma Milan/ Streaming video tv: sfida già delicatissima (Serie A)

Roma Milan, diretta dall’arbitro Daniele Orsato, sarà la partita di cartello nel programma della nona giornata del campionato di Serie A. Appuntamento alle ore 18.00 oggi, naturalmente presso lo stadio Olimpico della capitale. Roma Milan è una partita già molto delicata, tra due formazioni che per problemi vari non sono al livello che avrebbero voluto. Le difficoltà sono particolarmente evidenti per il Milan, che ha già cambiato allenatore: il debutto di Pioli ha dato qualche indicazione positiva, ma un pareggio casalingo contro il Lecce non ti fa certo uscire dalla crisi. Per la Roma il problema è soprattutto l’emergenza assenze, che ha assunto contorni ai limiti dell’incredibile: serve però rimanere attaccati al “treno” del quarto posto, ripartendo dopo il pareggio contro la Sampdoria fanalino di coda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Milan sarà garantita in esclusiva da Sky per i propri abbonati, per la precisione sui canali Sky Sport Serie A, il numero 202 della piattaforma satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video garantita tramite il servizio offerto da Sky Go sarà riservata ai soli abbonati di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

Nelle probabili formazioni di Roma Milan campeggiano naturalmente le scelte obbligate per Paulo Fonseca a causa della rosa giallorossa ridotta davvero all’osso. Pau Lopez in porta, davanti a lui Spinazzola terzino destro, Kolarov a sinistra e i due centrali Mancini e Smalling. In mediana Veretout e l’unico ballottaggio tra Pastore e Santon, entrambi comunque da adattare in questo ruolo, mentre sulla trequarti avremo Zaniolo e i due esterni Florenzi e Perotti in appoggio a Dzeko. Stefano Pioli ha le idee chiare in difesa, dove vedremo Calabria, Romagnoli, Musacchio e Theo Hernandez davanti a Donnarumma. A centrocampo ecco le mezzali Paquetà e Kessie, mentre come regista Biglia è favorito su Bennacer. I dubbi si concentrano in attacco: Calhanoglu ci sarà, mentre Leao, Suso, Piatek e Rebic sono in quattro per due maglie.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Roma Milan, ecco che sono favoriti i padroni di casa giallorossi secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 infatti è proposto a 2,25, mentre per il segno 2 si arriverebbe a quota 3,15, che comunque indica una situazione non impossibile per i rossoneri. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori però sarebbe il pareggio: il segno X vale 3,40 volte la posta in palio.



