DIRETTA ROMA MONZA/ Video streaming tv: partita affidata a Marco Piccinini

DIRETTA ROMA MONZA: L’ARBITRO

La diretta di Roma Monza vedrà come arbitro principale Marco Piccinini aiutato da Alberto Tegoni e Marcello Rossi. Il quarto uomo sarà Federico Dionisi mentre come Var troveremo Mario Mazzoleni e Avar Filippo Meli. Nato a Forlì il 29 settembre del 1983, di professione ingegnere edile, in carriera ha ricevuto diversi premi tra cui il Luca Colosimo nel 2017 e il Giorgio Bernardi nel 2019. Arbitro di grande personalità è arrivato tra i professionisti nel 2011 per essere promosso cinque anni dopo in Serie B dove esordisce il 10 settembre del 2016 al Silvio Piola per Vercelli Cittadella terminata 1-5.

In Serie A viene promosso nel 2019 debuttando nella gara Udinese Parma vinta 3-1 dalla squadra ospite. Si tratta di un arbitro dalla forte personalità che applica molto spesso il regolamento ma che nonostante questo non interrompe le gare con fischi inutili. Sicuramente è uno dei più bravi in categoria considerando anche che ha ancora anche dei margini interessanti di crescita.

DIRETTA ROMA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Monza non è prevista sui canali tradizionali della nostra televisione: questa, per la 4^ giornata di Serie A, è una delle partite che non sono trasmesse sulla televisione satellitare e quindi l’unica opzione disponibile è quella della piattaforma DAZN. Gli abbonati potranno dunque seguire le immagini del match in diretta streaming video: per farlo dovranno naturalmente utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure in alternativa scaricare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

ROMA MONZA: PARTITA SENZA STORIA?

Roma Monza, partita diretta dal signor Marco Piccinini, va in scena alle ore 20:45 di martedì 30 agosto: presso lo stadio Olimpico si gioca per la 4^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023, primo turno infrasettimanale della stagione. Sembra essere un match scontato, almeno sulla carta: la Roma ha iniziato con 7 punti nelle prime tre partite, un solo gol subito (pochi quelli realizzati, 3) e una impressione di solidità non indifferente, anche se il pareggio sul campo della Juventus è stato anche frutto di episodi fortunati come del resto ha riconosciuto lo stesso José Mourinho, che però sente davvero la possibilità di lottare concretamente per lo scudetto.

Dall’altra parte c’è un Monza che nelle prime tre gare di sempre in Serie A non ha raccolto punti: i brianzoli hanno cambiato tanto in estate ma per il momento Giovanni Stroppa non ha ancora trovato la formula giusta, il campionato è lungo ma essere sul fondo a fine agosto non è certamente bello, e potrebbe chiaramente portare conseguenze psicologiche o in termini decisionali. Adesso aspettiamo che la diretta di Roma Monza prenda il via; intanto possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte che saranno effettuate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni allo stadio Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MONZA

Non dovrebbe esserci turnover da parte di Mourinho nella diretta Roma Monza: lo Special One non ne fa mai troppo, e poi deve già convivere con le assenze prolungate di Zaniolo e Wijnaldum. In difesa quindi giocheranno ancora Gianluca Mancini, Smalling e Ibanez con Karsdorp e Spinazzola sulle corsie laterali; nel settore nevralgico spazio a Cristante e Matic, davanti a loro ci saranno Dybala e Lorenzo Pellegrini schierati sulla trequarti con l’ovvia soluzione di Abraham da centravanti. Se così fosse, il segnale sarebbe chiaro: eventualmente, le variazioni sul tema saranno operate per la prima partita di Europa League, e in generale in campo internazionale.

Il Monza è senza Pablo Marì e D’Alessandro: in difesa dunque potrebbe essere confermato Marrone con Caldirola, ma stavolta Carlos Augusto si prenderebbe il ruolo naturale di esterno sinistro nel centrocampo a cinque lasciando ad Andrea Carboni la terza maglia nel reparto arretrato. Di Gregorio ancora favorito su Cragno per la porta; a destra poi spazio a Samuele Birindelli, Barberis può avere ancora il posto da playmaker attorniato da Pessina e Valoti come mezzali (Sensi dunque andrebbe in panchina per turnover). Davanti, Stroppa potrebbe puntare ancora una volta su Petagna e Caprari: scalpitano però Dany Mota e Gytkjaer.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta Roma Monza. Nella partita della 4^ giornata di Serie A il segno 1 per la vittoria dei giallorossi vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,25 volte quanto messo sul piatto, mentre con l’ipotesi del pareggio – regolata dal segno X – la vostra vincita ammonterebbe a 6,25 volte la giocata. Il segno 2, sul quale puntare per il successo esterno dei brianzoli, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 11,00 volte l’importo che avrete scelto di investire.











