DIRETTA/ Roma PSG donne video streaming tv: il calendario giallorosso in Champions League (22 dicembre 2023)

DIRETTA ROMA PSG DONNE, IL CALENDARIO

Mentre si avvicina la diretta di Roma PSG donne, possiamo dare uno sguardo al calendario del girone C della Champions League di calcio femminile 2023-2024. Il debutto per le giallorosse è stato a metà novembre in Baviera, quando è arrivato un prezioso pareggio esterno in rimonta per 2-2 sul campo del Bayern Monaco, mentre il debutto casalingo contro le olandesi dell’Ajax ha portato una meravigliosa vittoria per 3-0 il 23 novembre scorso. Appena settimana scorsa invece la Roma è andata a Parigi per sfidare le padrone di casa del PSG, perdendo per 2-1.

Stasera la quarta giornata ci farà entrare nella seconda metà del gruppo: appuntamento di nuovo contro il PSG, naturalmente in questo caso a Roma per la seconda sfida nello spazio di soli sei giorni. Si passerà poi evidentemente all’anno nuovo per gli ultimi due impegni del girone C: la Champions League di calcio femminile infatti ci farà compagnia anche il 24 gennaio 2024 con Roma Bayern Monaco nella nostra capitale alle ore 18.45, infine la conclusione sarà il 30 gennaio 2024 con Ajax Roma nella capitale olandese alle ore 21.00. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ROMA PSG DONNE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Roma PSG donne sarà trasmessa in esclusiva su DAZN poiché detiene i diritti della massima competizione europea femminile. Per assistere all’evento sarà obbligatoria la sottoscrizione all’abbonamento.

Anche la diretta streaming Roma PSG donne sarà visibile unicamente su DAZN su qualsiasi dispositivi mobile tra cui cellulare, tablet, computer e anche console di gioco come Xbox One e PlayStation 5.

ROMA PSG DONNE, PARTITA CRUCIALE

La diretta Roma PSG donne, in programma mercoledì 20 dicembre alle ore 18:45, racconta della quarta giornata della fase a gironi della Champions League. Le giallorosse hanno battuto il Vorskla Poltava 3-0 all’andata e 6-1 al ritorno, strappando così il pass per la massima competizione europea. Nel Gruppo C, la Roma ha iniziato pareggiando in rimonta contro il Bayern Moanco, vincendo nettamente con l’Ajax e perdendo 2-1 in Francia contro il PSG con più di qualche rammarico.

Il PSG invece ha dovuto battere il Manchester United nel playoff per l’accesso alla Champions League femminile: 1-1 a Manchester, 3-1 in casa. L’esordio alla fase a gironi è stato però negativo dato che l’Ajax era riuscito a vincere per 2-0. La settimana successiva è arrivata un’altra sconfitta, questa volta con il Bayern Monaco, mentre nella sfida con le giallorosso, come detto, le francesi hanno vinto per 2-1. La classifica ora vede le bavaresi a 5 punti, Roma a 4 con l’Ajax e infine PSG a 3.

DIRETTA ROMA PSG DONNE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Roma PSG donne vedono le padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Ceasar, difesa a quattro con Aigbogun, Linari, Minami e Di Guglielmo a sinistra. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Giugliano, Kumagai e Feiersinger. In attacco Viens, Giacinti e Haavi.

Il PSG risponde con lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali Kiedrzynek, da destra verso sinistra il pacchetto arretrato sarà composto da Le Guilly, De Almeida, Hunt e Karchaoui. Samoura in regia, Albert e Geyoro mezzali mentre il tridente offensivo vedrà Martens, Katoto e Chawinga.

DIRETTA ROMA PSG DONNE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Roma PSG donne danno favorita la squadra di casa a 2.25. Secondo bet365, il segno X è offerto a 3.40 mentre il 2 fisso a 2.75.

I bookmakers quotano l’Over 2.5 a 1.60 mentre l’Under oltre il 2, precisamente a 2.10. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.46 e 2.30.

