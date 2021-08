DIRETTA/ Roma Raja Casablanca video streaming tv: calendario giallorosso (Amichevole)

DIRETTA ROMA RAJA CASABLANCA: VERSO IL CAMPIONATO

Aspettando la diretta di Roma Casablanca, potremmo spendere qualche parola in più sugli impegni successivi dei giallorossi di José Mourinho, cioè naturalmente le prime due giornate del nuovo campionato di Serie A 2021-2022, che dopo l’amichevole di stasera sarà ormai imminente. Il debutto ufficiale dello Special One sulla panchina della Roma sarà affidato a una partita di ricchissima tradizione per il calcio italiano: stiamo parlando di Roma Fiorentina, che sarà in programma allo stadio Olimpico alle ore 20.45 di domenica 22 agosto prossimo. La prima trasferta sarà invece esattamente una settimana più tardi, perché domenica 29 agosto alle ore 20.45 sarà in programma la partita Salernitana Roma, naturalmente presso lo stadio Arechi di Salerno. In seguito sarà già la volta della prima sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, ma certamente già la fine del mese di agosto ci darà qualche indicazione interessante sulla nuova Roma di José Mourinho… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Calciomercato Roma/ Stallo col Milan nella trattativa riguardante Florenzi

DIRETTA ROMA RAJA CASABLANCA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Raja Casablanca sarà trasmessa su Sky Sport Uno, canali 201 e 253 della piattaforma satellitare. Sarà inoltre possibile per tutti gli abbonati alla Pay tv satellitare seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

Probabili formazioni Roma Raja Casablanca/ Ecco l'ultimo arrivato

ROMA RAJA CASABLANCA: ANCORA UN TEST PER MOURINHO

Roma Raja Casablanca, in diretta sabato 14 agosto 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida amichevole che sancirà la prima allo stadio Olimpico dei giallorossi con José Mourinho in panchina. Match importante perché per la prima volta dopo la pandemia l’impianto capitolino sarà aperto al pubblico per un match tra squadre di club, dopo le tre sfide dell’Italia a Euro 2020. Fino a 20mila spettatori potranno assistere al test della Roma contro la formazione marocchina. I giallorossi sono reduci da una sconfitta pesante contro il Betis Siviglia, segnata soprattutto dalle espulsioni di Pellegrini, Mancini, Karsdorp e dello stesso tecnico Mourinho: considerando la rissa già avvenuta in Porto-Roma e i momenti di nervosismo nell’amichevole a Trieste, il tecnico portoghese dovrà raffreddare un po’ gli animi dei suoi in vista dei primissimi impegni ufficiali, giovedì prossimo in Conference League e poi contro la Fiorentina in campionato. Un test contro il Raja che ha chiuso il campionato marocchino solo lo scorso luglio al secondo posto in classifica.

Abraham alla Roma?/ Calciomercato news, decisiva la chiamata di Mourinho

PROBABILI FORMAZIONI ROMA RAJA CASABLANCA

Le probabili formazioni di Roma Raja Casablanca, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral. Risponderà il Raja Casablanca allenato da Lassaad Jarda Chabbi con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: El Haddaoui; Souboul, Ouatarra, Chaboud; Ngoma, Moutouali, Azrida, Naim; Soukhal, Farah, Mouhtachim.



© RIPRODUZIONE RISERVATA