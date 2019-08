Diretta Roma Real Madrid/ Streaming video Tv8: amichevole di lusso all’Olimpico

Roma Real Madrid, in diretta dallo stadio Olimpico della Capitale alle ore 20.00 di stasera, domenica 11 agosto 2019, è la partita amichevole che segna un debutto davvero speciale per la Roma 2019-2020 davanti ai propri tifosi. La società giallorossa infatti ha coinvolto il Real Madrid per un match che naturalmente è sempre di grande fascino contro la squadra 13 volte campione d’Europa e che sarà un esame naturalmente di grande spessore dal punto di vista tecnico nella preparazione della Roma del nuovo allenatore Paulo Fonseca verso l’inizio del campionato, dal quale ormai ci separano solamente due settimane. Roma Real Madrid dovrebbe essere garanzia di spettacolo e divertimento e ci darà anche importanti riscontri sullo stato di forma e la personalità della squadra giallorossa: la Roma ha già vinto con il Lille e poi ottenuto un pareggio contro l’Athletic Bilbao, ma naturalmente quella con il Real Madrid sarà la partita più affascinante dell’estate 2019.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE ROMA REAL MADRID

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tv di Roma Real Madrid sarà visibile gratuitamente in chiaro per tutti su Tv8, il canale numero 8 del telecomando, che inoltre sul proprio sito ufficiale offrirà anche la diretta streaming video del prestigioso incontro dallo stadio Olimpico. Sulla piattaforma satellitare l’appuntamento sarà anche sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, numero 201 e 202. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU TV8

PROBABILI FORMAZIONI ROMA REAL MADRID

Per le probabili formazioni di Roma Real Madrid, di certo Paulo Fonseca non farà a meno del 4-2-3-1 come modulo di partenza, ma deve ancora sciogliere qualche dubbio circa gli interpreti. Sicuramente tra i pali sarà il volto nuovo Pau Lopez, che sarà protetto dalla coppia centrale formata da Fazio e Mancini (con Juan Jesus sempre pronto in panchina); Spinazzola e Florenzi invece potrebbero essere i due terzini titolari. Per la mediana a due in pole position ci sono Diawara e Cristante, con Veretout che sembra infatti destinato a partire dalla panchina. In avanti Zaniolo sarà il trequartista, avremo poi come ali Perotti e Under mentre rimane da capire se Fonseca punterà su uno tra Defrel e Schick come prima punta, date le voci di mercato che interessano Dzeko. Nel Real Madrid ci aspettiamo Navas tra i pali, con Nacho-Varane difensori centrali e i due terzini Marcelo e Carvajal. Per la mediana si candidano a titolari Kroos e Modric, mentre saranno Lucas e Hazard ad agire come esterni. Maglie infine confermate in attacco, con Benzema e Rodrygo dal primo minuto.



