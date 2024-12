DIRETTA ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 3-0): RISULTATO DA COPIONE!

Roma Sampdoria Primavera 3-0: missione compiuta per i giovani giallorossi che tornano a festeggiare la vittoria e, come dicevamo in precedenza, si portano al primo posto in classifica aspettando gli impegni delle rivali dirette. Se l’approccio al primo tempo non era stato straordinario, nella ripresa la Roma ha impiegato due minuti per sbrigare la pratica: inizialmente ha faticato un po’, poi al 63’ minuto Sergej Levak ha trovato il gol del 2-0 e lì la Sampdoria è crollata, tanto che solo due minuti più tardi ha concesso il terzo gol, timbrato questa volta da Federico Coletta, per un’altra sconfitta pesante in un campionato del tutto negativo.

Se la Roma vola in testa alla classifica, la Sampdoria è sempre più ultima: dopo il pareggio contro il Cagliari di settimana scorsa è arrivata l’ennesima sconfitta, i punti sono dunque 6 e la distanza dalla zona salvezza è addirittura di 9 lunghezze, senza contare che Monza e Atalanta devono ancora giocare nella loro 16^ giornata e dunque la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare. Retrocessione sempre più vicina per i blucerchiati, che proseguono il girone di andata del campionato 1 con la dodicesima sconfitta in 16 gare e non vedono davvero il sereno davanti a loro. (agg. di Claudio Franceschini)

ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 1-0): GOL DI MISITANO!

Roma Sampdoria Primavera 1-0: come da pronostico i giovani giallorossi sono in vantaggio nella partita valida per la 16^ giornata del campionato Primavera 1, ma non hanno ancora chiuso i conti e potrebbero pagare a caro prezzo questo fatto nel corso del secondo tempo. Intanto, ad ogni modo, la Roma è avanti nel punteggio: decide il gol del solito Giulio Misitano al 17’ minuto, fin da subito la formazione di casa ha messo grande pressione e ha dominato, senza però riuscire a trovare il modo di realizzare il secondo gol che avrebbe virtualmente chiuso i giochi con largo anticipo.

Motivo per cui la Sampdoria Primavera rimane in partita e ci può credere; al momento possiamo dire che la Roma salirebbe a quota 33 punti in classifica e sarebbe prima, ma naturalmente il Sassuolo deve ancora giocare e allo stesso modo Inter e Fiorentina, che hanno iniziato il turno infrasettimanale di campionato condividendo la seconda posizione con la Roma. Adesso ci prendiamo una pausa come i calciatori in campo e poi staremo a vedere quello che succederà nel secondo tempo qui al Tre Fontane… (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Gli appassionatissimi tifosi giallorossi potranno vedere la diretta Roma Sampdoria Primavera? L’incontro di campionato sarà trasmesso su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La diretta streaming invece verrà trasmessa sull’app o sito web sempre di Sportitalia.

ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

È arrivato il momento di vivere insieme la diretta Roma Sampdoria Primavera, ormai una classica del campionato giovanile con parecchi incroci nel passato. L’anno scorso doppia vittoria giallorossa, in casa era stato 3-1 in rimonta (dopo il gol di Noha Lemina) con le marcature di Dimitrios Keramitsis, Fabrizio Marazzotti e Luigi Cherubini; curiosamente la Sampdoria si era imposta in entrambe le partite della stagione precedente, il successo a Trigoria lo troviamo nel maggio 2023 con il risultato di 1-2, Nicolò Uberti e Samuel Ntanda a segno nel primo tempo prima che Claudio Cassano, su punizione, accorciasse le distanze.

In termini più generali le ultime dieci gare hanno portato in dote tre vittorie a testa e quattro pareggi, ma il segno X manca dal giugno di tre anni fa: eravamo al Tre Fontane, la Roma con una doppietta di Tommaso Milanese aveva ribaltato la rete di Simone Giordano ma nel fiale Lorenzo Di Stefano aveva segnato per la Sampdoria il gol del pareggio. Resta ora da stabilire cosa succederà nella gara di oggi: la classifica e la situazione delle due squadre ci parla di un esito scontato almeno sulla carta, poi come sempre sarà il campo a fornire l’esito del match e allora accomodiamoci per seguire insieme la diretta Roma Sampdoria Primavera, finalmente la partita comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA, DAVIDE CONTRO GOLIA

Un divario enorme tra le due formazioni in questa 16esima giornata di campionato. La diretta Roma Sampdoria Primavera, in programma mercoledì 18 dicembre 2024 alle ore 12:30, vedrà squadre distanti 24 punti l’una dall’altra. I giallorossi sono in uno stato di forma invidiabile come dimostrano le cinque vittorie consecutive contro Atalanta, Genoa, Milan, Empoli e Udinese, quest’ultima addirittura con il punteggio tennistico di 6-1 in trasferta.

La Sampdoria invece è in caduta libera e i soli 6 punti in classifica lo dimostrano ampiamente. L’ultima vittoria è datata 20 settembre con il Cesena ed è tutt’ora l’unica. Almeno l’1-1 con il Cagliari ha interrotto la striscia negativa di nove ko di fila.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA

Per ingannare l’attesa e stemperare le tensioni partiamo dalle probabili formazioni Roma Sampdoria Primavera. I giallorossi si schiereranno con il modulo 4-3-1-2 con De Marzi tra i pali. In difesa Mannini, Mirra, Reale e Cama, le due mezzali saranno Marazzotti e Levak con Di Nunzio regista. Davanti Zefi e Misitano, trequartista Coletta.

La Samp si disporrà con lo stesso assetto tattico con Scardigno in porta e difesa a quattro con Ovalle Santos, Papasergio, D’Amore e Zeqiraj. A centrocampo ecco Thiago, Valisena e Casalino mentre Lukisa supporterà Forte e Bacic.

ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA, SU QUALI QUOTE SCOMMETTERE?

Stasera andrà in scena anche la stessa sfida di Coppa Italia, ma allora perché non fare una doppia scommessa, a partire dalla diretta Roma Sampdoria Primavera. Andando a studiare i pronostici e le quote, vediamo chiaramente che I giallorossi partiranno come prevedibile da favoriti assoluti a 1.40 con il pareggio a 4.70 e il 2 fisso pro blucerchiati a 6.50.