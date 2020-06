Diretta Roma Sampdoria/ Streaming video tv: Ranieri torna all’Olimpico (Serie A)

Roma Sampdoria, che verrà diretta dal signor Calvarese, si gioca alle ore 21:45 di mercoledì 24 giugno: è una delle partite che chiudono il programma della 27^ giornata in Serie A 2019-2020. Secondo appuntamento in pochi giorni per i blucerchiati, che hanno dovuto recuperare la sfida contro l’Inter; una realtà che accompagnerà tutte le squadre del campionato fino ad agosto, dunque se non altro Claudio Ranieri si è già leggermente abituato allo scenario post lockdown ma deve affrontare un’altra trasferta contro una big, nuovamente una ex (ma questa è quella della sua città, e allenata in due occasioni) e alla quale chiedere punti utili alla salvezza, tornata possibile con il suo avvento in panchina ma per la quale combattere fino all’ultimo. In questo senso la vittoria in rimonta contro il Verona, all’inizio di marzo, era stata fondamentale anche per la fiducia, ed è forse un peccato che dopo si sia fermato tutto. La Roma ha due compiti, che sono ovviamente correlati: blindare la sua quinta posizione che significherebbe ottenere i gironi di Europa League, ma allo stesso tempo provare a scavalcare l’Atalanta e riprendersi la qualificazione in Champions League, che per i giallorossi rimane il principale obiettivo. Prima della pandemia era arrivata la rocambolesca vittoria contro il Cagliari, e adesso Paulo Fonseca vuole ripartire da quella; aspettando che la diretta di Roma Sampdoria prenda il via, vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Sampdoria verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno avervi accesso attraverso il loro decoder di Sky e visitando uno dei canali principali del bouquet. In assenza di un televisore, come di consueto ci sarà la possibilità di assistere a questa partita di Serie A anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA

Aspettando il ritorno di Zaniolo, che non dovrebbe tardare, Fonseca punta su Cengiz Under e Perotti per Roma Sampdoria: i due saranno gli esterni sulla linea della trequarti con Lorenzo Pellegrini che agirà come giocatore centrale a supporto di Dzeko, scelto ovviamente da prima punta. In mezzo al campo si va con la soluzione che prevede la regia di Veretout e la capacità di inserimento di Cristante; Bruno Peres e Kolarov partono in vantaggio su Santon e Spinazzola per coprire le corsie laterali in qualità di terzini, davanti al portiere Mirante ci sarà invece la coppia formata da Smalling e Gianluca Mancini. Sampdoria schierata con il 4-4-2 e qualche dubbio per Ranieri: in porta va Audero, sulle fasce basse Bereszynski e Murru con Linetty e Gaston Ramirez che fanno gli esterni mascherati, dunque di fatto i blucerchiati giocano con una sorta di 4-3-1-2 considerando che l’uruguaiano si alzerà per rifornire Gabbiadini e Quagliarella (se questo riuscirà a stringere in denti e scendere in campo), mentre in mediana il polacco sarà di fatto una mezzala al fianco di Ekdal, con Thorsby sull’altro versante. Ballottaggio poi tra Omar Colley e Yoshida per affiancare Tonelli al centro della difesa, ma è proprio l’ex di Empoli e Napoli che potrebbe rimanere fuori.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, che ha fornito un pronostico su Roma Sampdoria, indica nella squadra giallorossa quella favorita per la vittoria: il segno 1 che identifica il successo interno vale infatti 1,53 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 6,00 che è stato posto sull’eventualità della vittoria in trasferta dei blucerchiati, per la quale dovrete puntare sul segno 2. Il pareggio, regolato ovviamente dal segno X, vi permetterebbe di incassare una vincita corrispondente a 4,25 volte la giocata effettuata con questo bookmaker.



