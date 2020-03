Diretta Roma Sassari/ Streaming video tv: Barford, esordio con la Virtus (basket A1)

Roma Sassari, in diretta dal Palazzo dello Sport, si gioca alle ore 20:30 di sabato 7 marzo: è uno degli anticipi per la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Si torna a giocare per questa competizione dopo un mese: Coppa Italia e sosta per le nazionali hanno rallentato il programma, in più ci si è messo anche il Coronavirus che ha cancellato la scorsa giornata. Come conseguenza, Virtus e Dinamo tornano a calcare il parquet dopo quasi 30 giorni; a dire il vero questo è vero solo per la squadra della capitale, perché il Banco di Sardegna è stato impegnato nella Final Eight e ha anche giocato l’andata degli ottavi di Champions League. Sul piano della classifica, Gianmarco Pozzecco continua a inseguire il primo posto – dovendo difendere il secondo – mentre per Piero Bucchi si tratta di evitare la retrocessione; vedremo dunque come andranno le cose, aspettando la diretta di Roma Sassari possiamo fare una valutazione su quelli che sono i temi legati alla partita del Palazzo dello Sport.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Sassari sarà trasmessa su Eurosport 2, e dunque sarà un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare; il canale è disponibile al numero 211 del decoder Sky, mentre in alternativa rimane valido il consueto appuntamento con Eurosport Player che fornisce ai suoi clienti tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete poi le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA ROMA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Roma Sassari è una partita che è quasi un testa-coda: prima della lunga sosta la Virtus non era riuscita a interrompere la sua striscia negativa e adesso si trova in una situazione complessa, perché da sotto Pistoia e Trieste stanno recuperando terreno e minacciano di sorpassare la squadra di Piero Bucchi, partita bene ma poi affondata. Il roster a questo punto ha subito una variazione: fuori Jerome Dyson, che era a rischio taglio già da tempo, e dentro Jaylen Barford che ha disputato a Pesaro la prima parte della stagione, facendosi notare come ottimo realizzatore. Un giocatore che potrebbe inserirsi meglio nelle logiche di Bucchi, anche se adesso bisogna ritrovare l’intero amalgama e soprattutto la paura di retrocedere. Sassari dal canto suo viaggia con il vento in poppa, anche se le ultime uscite non sono state troppo brillanti: il Banco di Sardegna ha perso subito in Coppa Italia mancando il secondo obiettivo stagionale, in campionato ha avuto qualche passaggio a vuoto ma ha comunque conservato la sua seconda posizione continuando così la corsa verso la vittoria della regular season. Tra poco qui si gioca, sarà interessante scoprire quello che succederà…



