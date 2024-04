Diretta/ Roma Sassuolo Primavera, streaming video tv: obiettivi ancora da confermare (20 aprile 2024)

DIRETTA ROMA SASSUOLO PRIMAVERA, PUNTI DA PRENDERE AL VOLO

Una partita delicatissima nella Capitale con la diretta Roma Sassuolo Primavera che non interessa solamente le due squadre coinvolte. Il match in programma sabato 20 aprile alle ore 18:00 sarà quindi visto con particolare attenzione dalle rivali delle compagini che scenderanno in campo. Infatti la Roma lotta per mantenere almeno la seconda posizione mentre il Sassuolo l’entrata ai playoff.

Video/ Sassuolo Milan (3-3) gol e highlights: Okafor realizza la rete del pareggio! (Serie A, 14 aprile 2024)

Per i giallorossi il recente pareggio per 3-3 con la Juventus ha fermato la corsa all’Inter, ritrovando così al secondo posto ma a -3 di neroazzurri e soprattutto a +1 dalla Lazio. Ricordiamo che le prime due posizione permettono alla squadra che termina il campionato in quella posizione di saltare un turno di playoff. Dall’altra parte, tornando alla gara, il Sassuolo è reduce da un ko casalingo con l’Inter.

DIRETTA/ Sassuolo Milan (risultato finale 3-3): Okafor trova il pari! (Serie A, oggi 14 aprile 2024)

ROMA SASSUOLO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per assistere all’importante diretta tv di Roma Sassuolo Primavera, 30esima giornata di Primavera, si potrà comodamente usufruire di Sportitalia, canale gratuito sul digitale terrestre. Se per un motivo o per l’altra non si è a casa, allora ecco che l’applicazione di Sportitalia ci viene in soccorso con tutti i dispositivi.

ROMA SASSUOLO PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Adesso è il momento delle probabili formazioni di Roma Sassuolo Primavera. I giallorossi dovrebbero replica l’undici visto con la Juventus ovvero il 4-3-3 con Marin in porta, difesa composta da Mannini, Golic, Keramitsis e Oliveras a sinistra. A centrocampo Pisilli e Pagano mezzali con Romano regista e il tridente molto talentuoso formato da Marazzotti, Alessio e Cherubini.

Formazioni Sassuolo Milan/ Quote: tanto turnover per Pioli! (Serie A, oggi 14 aprile 2024)

Il Sassuolo lo fa con il 4-3-1-2, modulo simile a quello della Roma ma con la rinuncia degli esterni d’attacco per inserire un trequartista. Tra i pali Theiner, difeso qualche metro più avanti da Cinquegrano, Loeffen, Corradini e Falasca. Nella zona nevralgica del terreno di gioco troveremo Knezovic, Lopes e Abubakar con Caragea che darà un senso al ruolo di trequartista dietro a Vedovati e Russo.

ROMA SASSUOLO PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Prima di salutarci, diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Roma Sassuolo Primavera. I bookmakers non hanno tanti dubbi e individuano in massa il successo giallorosso a 1.76. Il segno X è offerto a 3.75, più alto del 2 a 3.40.

Gara bloccata? Gli esperti smentiscono questa possibilità e le quote lo confermano. L’Over 2.5 è a 1.41 con il segno Gol alla stessa identica quota.











© RIPRODUZIONE RISERVATA