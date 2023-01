Diretta/ Roma Sassuolo Primavera, streaming video tv: voglia di riscatto

DIRETTA ROMA SASSUOLO PRIMAVERA: GIALLOROSSI DEVONO INVERTIRE LA ROTTA!

Roma Sassuolo Primavera, in diretta sabato 14 gennaio 2023 alle ore 11.00 presso lo Stadio Tre Fontane di Roma, sarà una sfida in programma per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 2022-2023. I padroni di casa per ritrovare la vittoria e confermare il primo posto, gli emiliani per proseguire il sogno fase finale: una gara importante per diversi motivi.

La Roma è prima in classifica con 29 punti, raccolti grazie a nove vittorie, due pareggi e due sconfitte. I giallorossi arrivano a questo appuntamento dalla sconfitta per 2-1 sul campo della Fiorentina. Passiamo adesso al Sassuolo, quinto a quota 23 punti, frutto di sei vittorie, cinque pareggi e due sconfitte. Gli emiliani nell’ultimo turno hanno pareggiato 0-0 contro il Bologna.

ROMA SASSUOLO PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Roma Sassuolo Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 60 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Roma Sassuolo Primavera della 14^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO PRIMAVERA

Resta ancora qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Roma e Sassuolo, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dai giallorossi, Guidi sceglie il consolidato 4-3-3: Baldi, Missori, Keramitsis, Chesti, Oliveras, Pisilli, Faticanti, Pagano, Cassano, Padula, Cherubini. Passiamo adesso ai neroverdi, Bigica opta per lo stesso modulo: Zacchi, Mandrelli, Miranda, Cannavaro, Ryan, Abubakar, Casolari, Kumi, Bruno, Russo, Mata.











