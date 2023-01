Diretta Sassuolo Bologna Primavera/ Streaming video tv: intrigante derby emiliano!

DIRETTA SASSUOLO BOLOGNA PRIMAVERA: NEROVERDI FAVORITI

Sassuolo Bologna Primavera sarà in diretta dallo stadio Enzo Ricci, e si gioca alle ore 17:00 di venerdì 6 gennaio: per la 13^ giornata del campionato Primavera 1 2022-2023 si affrontano due squadre che stanno facendo bene, ma che arrivano a questo derby emiliano dalle sconfitte maturate prima della sosta. Il Sassuolo ha perso in casa dell’Atalanta: duro colpo per i neroverdi, che non sono riusciti ad avvicinare le prime tre posizioni in classifica e nello specifico la qualificazione diretta alla fase finale del torneo, ma comunque restano ampiamente in zona playoff con ottimo passo.

Il Bologna invece è caduto in casa contro l’Empoli: in questo caso una sconfitta che ha impedito ai felsinei di fare l’incursione in zona playoff, ad ogni modo anche la squadra rossoblu ha segno positivo in termini generali e questa partita per entrambe le squadre può essere l’occasione per rialzarsi. Vedremo quello che succederà nella diretta di Sassuolo Bologna Primavera, intanto possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte operate dai due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni di questo intrigante derby d’Emilia.

DIRETTA SASSUOLO BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Bologna Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: il canale principale di questa emittente è disponibile al numero 60 del digitale terrestre e dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti. Possiamo comunque ricordare che le partite del campionato Primavera 1 sono fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO BOLOGNA PRIMAVERA

Emiliano Bigica pensa alla diretta Sassuolo Bologna Primavera: nel suo 4-3-1-2 il punto fermo è il capocannoniere Kevin Bruno, che agisce come trequartista alle spalle di Lombardo e Flavio Russo, ancora una volta favoriti su Baldari e Sasanelli. A centrocampo invece capitan Casolari sarà lo schermo davanti alla difesa, mentre Foresta e Abukakar dovrebbero giostrare in qualità di mezzali; Ryan o Cinquegrano giocheranno come terzino destro, Pieragnolo invece sarà impiegato a sinistra con una coppia centrale difensiva formata da Miranda e Loeffen, a protezione di Zacchi.

Il Bologna Primavera di Luca Vigiani si dispone con il 3-5-2: in difesa dovremmo vedere Mercier, Amey e Saer Diop schierati davanti al portiere Bagnolini, a centrocampo invece due esterni che dovrebbero essere Pyyhtiä e Tommaso Corazza a supporto di una zona nevralgica nella quale Rossetti sarà accompagnato da Urbanski e Bynoe. Davanti invece c’è l’imbarazzo della scelta: verosimilmente a giocarsi le due maglie saranno Raimondo, Anatriello e Paananen, ma attenzione a Mazia che è partito titolare nell’ultima partita prima della sosta.











