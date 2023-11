DIRETTA/ Servette Roma video streaming tv: fu poker all’andata (Europa League, 30 novembre 2023)

DIRETTA SERVETTE ROMA: I TESTA A TESTA

La diretta di Servette Roma ha un solo precedente, che naturalmente fa riferimento alla partita di andata tra queste due squadre. Era il 5 ottobre, sempre di giovedì che è il giorno dedicato all’Europa League: seconda giornata nel gruppo G, la Roma arrivava dalla vittoria in Moldavia contro lo Sheriff mentre il Servette era caduto in casa contro lo Slavia Praga. Allo stadio Olimpico i giallorossi erano chiaramente favoriti, e non avevano deluso le attese: la partita era finita addirittura 4-0 in favore della squadra di José Mourinho, che si era scatenata nella ripresa.

Il primo tempo infatti si era concluso 1-0, grazie al gol messo a segno da Romelu Lukaku; poi in 13 minuti la Roma aveva segnato due volte. Andrea Belotti era stato il grande protagonista della serata di Europa League, timbrando una doppietta; in mezzo era arrivato il sigillo di Lorenzo Pellegrini, la cui partita incredibilmente era durata 12 minuti perché, entrato nel secondo tempo al posto di Houssen Aouar, si era infortunato lasciando il posto al giovane Riccardo Pagano. Nonostante questo, il capitano della Roma era comunque stato in grado di entrare nel tabellino dei marcatori. (agg. di Claudio Franceschini)

SERVETTE ROMA STREAMING VIDEO TV E DIRETTA: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta Servette Roma potrà essere seguita in chiaro su Tv8 e anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

SERVETTE ROMA: PER RIPARTIRE DI SLANCIO!

Servette Roma, in diretta giovedì 30 novembre 2023 alle ore 21.00 presso lo Stade de Genève di Ginevra sarà una sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Il Servette occupa attualmente la terza posizione nel Girone G dell’Europa League, avendo ottenuto 4 punti nelle prime 4 giornate. La squadra di René Weiler ha recentemente conquistato la sua prima vittoria nella competizione, battendo 2-1 lo Sheriff Tiraspol a Ginevra prima della pausa per le nazionali. Questo risultato dovrebbe garantire almeno il terzo posto al Servette, con la possibilità di partecipare ai playoff di Conference League in caso di conferma. Nonostante una sconfitta netta per 4-0 nella gara d’andata allo Stadio Olimpico, la squadra svizzera arriva a questo incontro dopo una serie di sei vittorie consecutive in tutte le competizioni. In questa stagione, il Servette ha subito solo due sconfitte allo “Stade de Geneve”: una in campionato contro lo Young Boys e l’altra in Europa League contro lo Slavia Praga, attualmente in testa al gruppo.

La Roma si posiziona al secondo posto nel Girone G dell’Europa League con 9 punti ottenuti nelle prime quattro giornate. La squadra di José Mourinho deve superare lo Slavia Praga nella differenza reti o sperare in un passo falso dei cechi, vincendo le ultime due partite del girone contro Servette e Sheriff Tiraspol, per qualificarsi come prima nel gruppo e evitare i playoff con le squadre eliminate dalla Champions League. Con un deficit di 3 gol rispetto allo Slavia, i giallorossi sono chiamati a ottenere una nuova vittoria con un ampio margine, dopo il 4-0 nella gara d’andata all’Olimpico. Dopo la vittoria per 3-1 contro l’Udinese al ritorno dalla sosta, la Roma è pronta a schierare la coppia Lukaku-Belotti in attacco per superare la difesa svizzera, confermando Svilar in porta, sempre più affidabile nelle competizioni europee.

PROBABILI FORMAZIONI SERVETTE ROMA

Le probabili formazioni della diretta Servette Roma, match che andrà in scena allo Stade de Genève di Ginevra. Per il Servette, René Weiler schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mali; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Kaloga; Bolla, Cognat, Diba, Kutesa; Guillemenot, Crivelli. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Belotti, Lukaku.

SERVETTE ROMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Servette Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Servette con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.

