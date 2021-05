DIRETTA/ Roma Spal Primavera video streaming tv: unico precedente all’andata

DIRETTA ROMA SPAL PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

C’è appena un precedente di Roma Spal Primavera: la storia di queste due società è chiaramente diversa, stiamo parlando proprio del livello giovanile, perché negli ultimi anni o comunque in epoca recente i giallorossi sono riusciti a fare della loro Primavera un fiore all’occhiello nel calcio italiano, cosa dimostrata non solo dai trofei messi in bacheca ma, cosa che dovrebbe essere più importante, dai tanti talenti che sono arrivati a giocare in prima squadra (tra gli altri: Florenzi, Lorenzo Pellegrini, Viviani, ma anche Politano e i gemelli Ricci che stanno facendo molto bene). La Spal invece rappresenta una sorta di novità nel massimo campionato Under 19, ma come abbiamo già visto sta disputando una stagione di tutto rispetto: prova ne è il fatto proprio quello che era successo lo scorso 25 gennaio, quando le due squadre si erano incrociate per una partita di andata che era arrivata molto in ritardo rispetto all’originale calendario. A vincere il match infatti erano stati i giovani estensi: il gol decisivo lo aveva messo a segno Alessio Pinotti dopo 7 minuti di gioco, il risultato non era più cambiato ed era stato francamente sorprendente, anche se poi il valore della Spal Primavera si è capito… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Spal Primavera sarà garantita da Sportitalia, emittente che si occupa delle partite del campionato 1: in questo caso nessun appuntamento sul digitale terrestre, ma come sempre ci sarà la possibilità di seguire il match attraverso i servizi di diretta streaming video. Utilizzando dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone si potrà dunque installare l’APP Sportitalia oppure visitare direttamente, e senza costi aggiuntivi, il sito ufficiale www.sportitalia.com che trasmette tutti match del campionato Primavera.

DIRETTA ROMA SPAL PRIMAVERA: INCROCIO INTERESSANTE!

Roma Spal Primavera, in diretta alle ore 15:00 di sabato 8 maggio, si gioca per la 22^ giornata nel campionato Primavera 1 2020-2021. Sfida interessante quella di Trigoria, perché siamo nelle prime posizioni della classifica: la Roma ha subito una beffa nell’ultimo turno, facendosi riprendere nel finale dalla Juventus e dovendo accontentarsi di un pareggio nel big match, non riuscendo dunque a tenere il passo dell’Inter e perdendo la vetta.

Tuttavia, i giovani giallorossi devono ringraziare proprio la Spal, che ha colto una bellissima vittoria sulla Sampdoria permettendo l’aggancio al secondo posto: attenzione agli estensi, che entrano in questa giornata con la quinta piazza e oggi giocherebbero i playoff. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Roma Spal Primavera, aspettando che si giochi possiamo fare una rapida valutazione sulle probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPAL PRIMAVERA

In Roma Spal Primavera Alberto De Rossi punterà sul consueto 4-3-3: da valutare Lamine Tall che potrebbe tornare titolare al centro del tridente offensivo, con la conferma di Podgoreanu e Zalewski sulle corsie laterali (ma attenzione a Mory Bamba a destra). Bove e Milanese saranno le due mezzali a supporto di Tripi, il capitano che avrà in mano le redini della manovra; poi spazio a Tomassini e Vicario come laterali di una difesa completata dai due centrali Morichelli e Feratovic, a protezione del portiere Boer. La Spal di Giuseppe Scurto è disposta con un modulo quasi speculare: Campagna fa il trequartista in appoggio ai due attaccanti, tra di loro possibile vedere il grande ex Tumminello mentre Demba Seck potrebbe lasciare la maglia a Luca Moro. Zanchetta posizionato da regista di centrocampo, Tunjov e Ellertsson devono vincere la concorrenza di Cuéllar; Peda e Csinger giocheranno come centrali difensivi davanti al portiere Galeotti, sulle fasce laterali dovrebbero invece agire Savona e Yabre che sono insidiati da Alcides e Borsoi.

