Video/ Inter Roma (0-0): highlights, i giallorossi rallentano i nerazzurri (Serie A)

Chi guarderà il video con gli highlights di Inter Roma 0-0 rimarrà deluso nel non trovare nessun gol, il big match che ha aperto la quindicesima giornata di Serie A si è concluso a reti bianche, un pareggio che rallenta la corsa sfrenata dei nerazzurri che ora rischiano di farsi nuovamente scavalcare dalla Juventus che stasera ha la grossa opportunità di tornare in testa alla classifica. Risultato di prestigio e che darà ulteriore carica ai giallorossi impegnati nella corsa per tornare in Champions League, considerando che la Lazio contro i campioni d’Italia ha davvero pochissime chance di strappare anche solo un punto, uscire imbattuti dal Meazza non è cosa da poco. Paulo Fonseca deve ringraziare Antonio Mirante, portiere che raramente vediamo in azione ma quando viene chiamato in causa risponde sempre presente e non fa mai rimpiangere chi sostituisce, in questo caso Pau Lopez. Chiedete conferma agli attaccanti di Conte che hanno dovuto fare i conti con l’ex-portiere del Bologna senza venirne a capo. C’è da dire inoltre che in pochi mesi il tecnico portoghese – nonostante i tantissimi infortuni che hanno falcidiato la rosa, ieri si è fatto male anche Santon – ha trasformato quello che sembrava il principale punto debole in un punto di forza, la difesa adesso concede pochissimi gol ed è diventato molto difficile segnare a questa Roma. Che se non avesse dovuto rinunciare a Dzeko (entrato solamente nel finale, l’influenza lo ha debilitato togliendogli i novanta minuti nelle gambe) avrebbe potuto anche sperare nel colpaccio. Inter forse distratta dall’appuntamento di martedì prossimo contro il Barcellona, uno di quegli appuntamenti che possono indirizzare in positivo o in negativo un’intera stagione.

VIDEO INTER ROMA: LE DICHIARAZIONI

Il primo a parlare è Diego Godin: “Deluso per il pareggio? Assolutamente no, abbiamo affrontato una grande squadra che ci ha messo in difficoltà per novanta minuti, eppure abbiamo giocato bene sfiorando anche la vittoria. Per me è più un punto guadagnato che due punti persi, non è affatto un’occasione persa, ci attende un lungo testa a testa con la Juventus ed è fondamentale capire quando è meglio accontentarsi del pareggio anziché perdere per esserci sbilanciati troppo nel cercare la vittoria a tutti i costi”. Il commento di Paulo Fonseca: “Siamo mancati negli ultimi sedici metri, sbagliavamo sempre l’ultimo tocco e non eravamo mai abbastanza convinti. Per il resto abbiamo disputato un’ottima partita, ce la siamo giocata contro una delle squadre più forti del campionato alla quale non abbiamo concesso praticamente nulla. Serviva giusto quel pizzico in più di cattiveria davanti alla porta per completare l’opera, ma un pareggio a San Siro contro questa Inter non è proprio da buttare via”. Chiudiamo con le parole di Antonio Conte: “Non ha molto senso parlare di possesso palla quando le partite non le vinci, Mirante è stato il migliore in campo ma abbiamo anche rischiato di perdere. In partite come questa devi buttarla dentro, soprattutto quando crei tante occasioni e induci gli avversari all’errore. Potevamo essere molto più cattivi sotto rete, avremmo potuto portare a casa i tre punti. Sul piano dell’impegno non ho nulla da dire, i ragazzi hanno dato il massimo. Non lo so come sta Candreva, sinceramente è l’ultimo dei miei pensieri, dobbiamo riposarci in vista della sfida al Barcellona”.

VIDEO INTER ROMA: GLI HIGHLIGHTS





