Diretta Roma Torino/ Streaming video tv: una classica all’Olimpico (Serie A)

Roma Torino, in diretta dallo stadio Olimpico, si gioca alle ore 20.45 di questa sera per la diciottesima giornata di Serie A, che riparte dopo la sosta natalizia. Roma Torino sarà un buon modo per ripartire, perché si tratta di una classica fra due squadre che hanno fatto la storia del nostro calcio. La Roma di Paulo Fonseca punta naturalmente alla vittoria: aveva finito l’anno con la netta vittoria di Firenze, ora i giallorossi vogliono consolidare la posizione fra le prime quattro e magari pensare ancora più in grande. Il Torino invece prima di Natale aveva perso in casa contro la Spal: una brutta battuta d’arresto per Walter Mazzarri, che chiederà dunque ai suoi ragazzi di voltare pagina con un risultato di prestigio all’Olimpico, necessario se i granata vorranno rilanciare le proprie ambizioni in ottica Europa League.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Torino sarà trasmessa per gli abbonati Sky sul canale DAZN 1, che trovate al numero 209 del vostro satellite e che da questa stagione è disponibile per gli abbonati che abbiano sottoscritto un contratto con la nuova piattaforma che trasmette tre incontri ad ogni turno. In alternativa, naturalmente l’appuntamento con la partita allo stadio Olimpico sarà in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per collegarvi sul sito dazn.it oppure installando l’applicazione DAZN su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Roma Torino. Per i giallorossi, Paulo Fonseca dovrebbe confermare la squadra che ha vinto al Franchi, pur con un ballottaggio fra Mkhitaryan e Perotti per completare la trequarti con Zaniolo e Pellegrini in appoggio alla prima punta, naturalmente Dzeko. A centrocampo conferma per la coppia formata da Veretout e Diawara, così come per Smalling e Mancini al centro della difesa. Nella retroguardia potrebbe essere titolare anche Florenzi, in vantaggio su Spinazzola come terzino destro, mentre a sinistra ci sarà Kolarov e in porta Pau Lopez. Più problemi per Walter Mazzarri, che deve fare i conti con le squalifiche di Bremer e Ansaldi, mentre Baselli si è aggiunto alla lista degli infortunati. In difesa Djidji è favorito su Bonifazi per affiancare Izzo e N’Koulou nel reparto a tre davanti al portiere Sirigu. In mediana dovremmo vedere Lukic al fianco di Rincon, a destra ballottaggio De Silvestri-Ola Aina mentre a sinistra il favorito è Laxalt. Belotti unica punta nel 3-4-2-1; alle spalle del Gallo dovrebbero agire Berenguer e Verdi sulla linea della trequarti, a meno che Mazzarri non scelga il modulo con due attaccanti, inserendo quindi Zaza.

ROMA TORINO, IL TESTA A TESTA

E’ ovviamente ampia la tradizione di Roma Torino, perché le due squadre hanno scritto la storia della nostra Serie A. Possiamo valutare la situazione nelle ultime 10 partite, un bilancio che comprende anche una vittoria esterna che i granata hanno centrato negli ottavi di Coppa Italia: dicembre 2017, in gol Lorenzo De Silvestri e Simone Edera prima che Patrik Schick provasse a riaprire la situazione. Resta l’unica vittoria esterna del Torino in questo contesto, perché per il resto la Roma ha ottenuto ben 6 vittorie (le ultime tre consecutive, striscia aperta) a fronte di due pareggi che risalgono al 2015. L’ultimo successo interno dei giallorossi era stato emozionante: un anno fa Nicolò Zaniolo e Aleksandar Kolarov (su rigore) avevano aperto le marcature, Tomas Rincon e Cristian Ansaldi avevano pareggiato ma la squadra di Eusebio Di Francesco era comunque riuscita a trovare il guizzo decisivo con Stephan El Shaarawy. (agg. di Claudio Franceschini)

FONSECA vs MAZZARRI, MISTER A CONFRONTO

Per la diretta di Roma Torino, vogliamo ora mettere sotto la lente di ingrandimento anche i due allenatori che presenzieranno nella 19^ giornata di Serie A. Padrone di casa all’Olimpico naturalmente sarà Paulo Fonseca, tecnico dei giallorossi dal luglio del 2019 e alla vigilia della sua 23^ presenza sulla panchina della Lupa. In questa prima parte della stagione l’allenatore portoghese ha messo da parte una media punti di 1,95, ancora migliorabile: di certo questi primi mesi sono stati più che positivi in casa della Roma. Di contro ecco però Walter Mazzarri, allenatore del Torino dal gennaio 2018 e che certo nutre qualche rammarico per questa prima parte della stagione: la sola decima piazza in classifica con solo 21 punti e la prematura uscita dall’Europa league non erano certo le ambizioni del club granata a inizio stagione. (agg Michela Colombo)

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Roma Torino, utilizzando le quote proposte dall’agenzia Snai. Nettamente favoriti i giallorossi padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 1,50 mentre poi si sale già fino a quota 4,50 in caso di segno X ed infine a 6,25 in caso di colpaccio esterno del Torino, naturalmente indicato dal segno 2.



