Diretta Roma Trastevere/ Streaming video tv: probabili formazioni amichevole

Roma Trastevere, in diretta da Trigoria, è la seconda amichevole della nuova Roma di Paulo Fonseca nel corso del ritiro estivo che i giallorossi stanno trascorrendo a “casa”, nel Centro Sportivo di Trigoria. Siamo dunque nella Capitale e Roma Trastevere può essere definito un vero e proprio derby: appuntamento alle ore 17.30 per il test contro la squadra che milita in Serie D ed è attualmente la terza realtà del calcio romano. Dopo il facile debutto di giovedì contro il Tor Sapienza, si sale già un pochino di livello in questa estate particolare per la Roma: nuovo allenatore al suo debutto nel calcio italiano, ritiro a Pinzolo cancellato così come la partecipazione ai preliminari di Europa League “grazie” al Milan. Non tutto comunque è negativo: Fonseca può lavorare con più calma verso l’inizio del campionato.

La diretta tv di Roma Trastevere sarà garantita da Roma Tv, il canale tematico della società giallorossa che è disponibile al numero 213 della piattaforma satellitare Sky, ma non è compreso nell’offerta della diretta streaming video di Sky Go. Per i non abbonati, punto di riferimento saranno il sito e i social ufficiali della Roma.

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Roma Trastevere, come base di partenza naturalmente indichiamo quanto visto appena due giorni fa contro il Tor Sapienza. I primi titolari di Fonseca erano stati in quella circostanza, con il modulo 4-2-3-1: Pau Lopez in porta; difensori Karsdorp, Santon, Jesus e Spinazzola; coppia in mediana Pastore-Nzonzi; sulla trequarti Defrel, Spinozzi e Perotti in appoggio a Schick. La priorità comunque è ancora in questa fase mettere quanti più minuti possibili nelle gambe di tutti i giocatori, con ampio ricorso alle sostituzioni e nel secondo tempo sicuramente la Roma avrà un volto completamente diverso. Qualche differenza rispetto a giovedì ci sarà comunque: infatti oggi Fonseca avrà a disposizione anche Zaniolo, rientrato prima dalle vacanze, e pure uno degli ultimi acquisti giallorossi, il difensore ex Atalanta Mancini.



