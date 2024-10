DIRETTA VARESE TORTONA: OPENJOBMETIS, È GIÀ DURA!

La diretta Varese Tortona ci fa compagnia alle ore 16:40 di domenica 6 ottobre, presso la Itelyum Arena: si gioca qui per la seconda giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025. Si tratta già di un test di fondamentale importanza per la Openjobmetis: all’esordio infatti Varese ha perso a Brescia, sconfitta che naturalmente ci può stare ma non nel modo in cui è arrivata, vale dire rimanendo a contatto con la Germani solo per pochi minuti e poi affondando inesorabilmente, tanto che in casa Openjobmetis potrebbe già essersi aperto qualche processo e ora nell’esordio casalingo si respira già aria abbastanza pesante.

DIRETTA/ Tortona Chemintz (risultato finale 87-81) video streaming tv: Kuhse 22 punti (oggi 2 ottobre 2024)

Tutto il contrario di Tortona, che invece nella prima partita di campionato ha battuto Cremona: la Bertram dunque ha aperto le danze nel migliore dei modi ma sa bene che naturalmente avrà bisogno di confermarsi settimana dopo settimana, perché l’obiettivo di questa società è quello di raggiungere almeno la semifinale dei playoff. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta Varese Tortona, nel frattempo possiamo fare qualche ulteriore approfondimento sui temi principali che potrebbero emergere in questo intrigante e molto delicato pomeriggio di basket alla Itelyum Arena.

Diretta/ Brescia Varese (risultato 118-94): Leonessa straripante all'esordio! (29 settembre 2024)

VARESE TORTONA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per assistere alla diretta tv di Varese Tortona avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare: la partita di Serie A1 sarà infatti trasmessa su Eurosport 2 (numero 211 del decoder), questa emittente ne garantisce due per ogni giornata di campionato mentre sono tutte quelle di Serie A1 ad essere fornite dalla piattaforma DAZN, che ovviamente prevede una visione in diretta streaming video per tutti i clienti, visto che anche in questo caso per avere accesso alle immagini bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

Diretta/ Tortona Cremona (risultato finale 80-68) video streaming tv: Kamagate 23 punti (29 settembre 2024)

DIRETTA VARESE TORTONA: LA BERTRAM SI TESTA

Con la diretta Varese Tortona si testa dunque la Bertram, che in settimana ha anche fatto il suo esordio in Champions League e dunque come lo scorso anno dovrà gestire il doppio impegno. Ecco, nella passata stagione le cose non erano andate troppo bene inizialmente, tanto che addirittura era arrivato l’incredibile esonero di coach Marco Ramondino. Possiamo comunque dire che Tortona sia caduta in piedi mettendo sotto contratto un signor allenatore come Walter De Raffaele, e che adesso dopo aver battuto Cremona una settimana fa possa testarsi nella prima trasferta contro una squadra che arriva assolutamente affamata.

Che Varese avrebbe dovuto lottare per salvarsi si sapeva, al netto delle aspirazioni che questa società ha; anche per questo motivo la sconfitta di Brescia era da mettere in conto, ma il rinnovatissimo roster della Openjobmetis non ha fornito alcuna risposta se non nella solita prova di Nico Mannion, che però in questo modo rischia di predicare nel deserto e, attenzione, ad un certo punto potrebbe anche essere allettato da altre proposte. Herman Mandole deve immediatamente trovare la chiave di volta per questa squadra, a cominciare da stasera perché battere Tortona sarebbe molto importante anche per il morale.