Diretta Roma Verona Primavera/ Streaming video tv: l’Hellas sogna (Coppa Italia)

Roma Verona Primavera, che sarà diretta dal signor Matteo Gariglio, è la semifinale di ritorno nella Coppa Italia Primavera 2019-2020: si gioca alle ore 14:00 di mercoledì 19 febbraio e i giovani giallorossi sono chiamati a una grande impresa, quella di ribaltare lo 0-2 subito due settimane fa. Clamorosamente l’Hellas è vicino alla finale: la Roma ha bisogno di un 3-0 come risultato minimo, e dunque i gialloblu potrebbero aggiungere un altro tassello alla loro magnifica cavalcata. Ricordiamo che si tratta di una formazione che gioca nel campionato 2, e che nessuno si aspettava di trovare anche solo ai quarti di finale della manifestazione; la Roma invece è una corazzata e più in generale una delle squadre con più tradizione in questo contesto, anche se in questa stagione sta facendo più fatica del previsto come dimostra la recente sconfitta sul campo del Bologna, che ha impedito ad Alberto De Rossi di sorpassare la Juventus al quarto posto. Sarà allora interessante vedere quello che succederà nella diretta di Roma Verona Primavera; noi attendiamo il calcio d’inizio e nel frattempo possiamo fare qualche valutazione circa le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

La diretta tv di Roma Verona Primavera sarà trasmessa da Sportitalia: trovate il canale al numero 60 del telecomando, sappiamo che questa emittente ha in esclusiva le partite degli Under 19 e infatti si occupa largamente anche del campionato. Qualora non possiate mettervi davanti a un televisore, potrete comunque seguire questa semifinale di Coppa Italia in diretta streaming video, sul sito www.sportitalia.com e utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Trasciani è squalificato, dunque in Roma Verona Primavera De Rossi dovrebbe puntare su Buttaro per fare il secondo centrale difensivo, al fianco di Bianda e a protezione del portiere Cardinali. Parodi e Calafiori potrebbero essere nuovamente i terzini, con Sdaigui e Simonetti schierati da mezzali a supportare la regia di Tripi; qui in mezzo Edoardo Bove e Darboe cercano spazio, così come Cancellieri e Zalewski in un tridente nel quale comunque Riccardi e D’Orazio sono nettamente favoriti sugli esterni, così come Estrella per il ruolo di prima punta. Nicola Corrent conferma il 4-3-1-2 che ha vinto all’andata: Ciezkowski il portiere, Calaberse e Bracelli il tandem al centro di una difesa che sarà completata dai laterali Gresele e Corradini. Brandi il playmaker schierato davanti al reparto arretrato, Turra e Udogie opereranno ai suoi lati; davanti, Jocic sarà il giocatore adibito a fluttuare tra le linee mentre Adama Sane e Yeboah Ankrah dovrebbero essere confermati come attaccanti (Amayah potrebbe giocare in caso di formazione più accorta).



