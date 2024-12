DIRETTA INTER ROMA PRIMAVERA, AD ALTA QUOTA

È sicuramente la sfida più attesa di questo 17esimo turno di campionato. La diretta Inter Roma Primavera si giocherà sabato 21 dicembre 2024 alle ore 11:00. In questo match saranno protagoniste la terza e la seconda forza di questo campionato. I nerazzurri sono infatti secondi insieme a Sassuolo e Fiorentina a 31 punti. L’Inter ha messo da parte le scorie del ko contro il Genoa, riuscendo a rimanere imbattuto nelle successive tre partite: 4-3 al Torino, 3-0 all’Atalanta e 1-1 all’Udinese.

La Roma invece guarda tutti dall’alto con i suoi 33 punti e viene da una striscia positiva tutt’ora aperta composta da sei vittorie consecutive contro Atalanta, Genoa, Milan, Empoli, Udinese e infine Sampdoria, battuta 3-0.

DOVE VEDERE DIRETTA INTER ROMA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta tv Inter Roma Primavera potrete vederla gratuitamente sul canale 60 di Sportitalia. Se non vi trovate in casa potete guardarvi la diretta in streaming video con l’app di Sportitalia.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA PRIMAVERA,

Questo invece è il paragrafo relativo alle probabili formazioni della diretta Inter Roma Primavera. I nerazzurri si schiereranno secondo il 4-3-3 con Zamarian in porta, difeso da Della Mora, Re Cecconi, Maye e Motta. Le mezzali saranno Zarate Hidalgo e Berebruch mentre Zanchetta regista. In attacco De Pieri, Spinacce e Quieto.

La Roma replica con lo stesso identico modulo. Tra i pali Scardigno, protetto dal quartetto Ovalle Santos, Malanca, D’Amore e Zeqiraj. A centrocampo spazio a Sava, Patrignani e Casalino a chiudere il reparto. In avanti i due esterni saranno Lukisa e Bacic con Forte punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INTER ROMA PRIMAVERA

Non sono molti gli scommettitori di questo campionato giovanile, ma i pochi appassionati potranno puntare sulla diretta Inter Roma Primavera andando a vedere bene le quote e i pronostici. I favoriti sono i padroni di casa seppur di poco poiché l’1 è fissato a 2.35 contro il 2 per i giallorossi a 2.60. Infine c’è il segno X del pareggio precisamente a 3.50.

Capitolo reti, l’Over 2.5 è a 1.67 quindi molto meno rispetto ai 2.05 dell’Under. Gol e No Gol sono a 1.55 e 2.20.