Diretta/ Roma Verona streaming video tv: i giallorossi per la Champions (Serie A)

DIRETTA ROMA VERONA: LA SPINTA DELL’OLIMPICO TUTTO ESAURITO!

La diretta Roma Verona, in programma domenica 19 dicembre alle ore 20:45, vedono sfidarsi due squadre con obiettivi ben diversi. I giallorossi sono reduci da un pareggio combattuto con il Lecce dopo aver archiviato la pratica Empoli nei minuti iniziali. Il Verona è riuscita a vincere un match fondamentale per la lotta salvezza: 2-1 in casa con la Salernitana che ha aumentato consapevolezza ai ragazzi di Zaffaroni.

In casa la Roma ha spesso sorriso quest’anno: vittorie con Bologna, Fiorentina ed Empoli in casa più quella “momentanea” col senno di poi contro Genoa in Coppa Italia, visto che nel turno successivo i capitolini sono stati vittime della Cremonese di Ballardini. Fatica invece e non poco il Verona lontano da casa. Nell’anno nuovo, gli scaligeri non hanno mai vinto, pareggiando con Torino e Udinese più la sconfitta con l’Inter.

ROMA VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Roma Verona sarà possibile vederla attraverso Dazn, piattaforma che detiene i diritti delle gare di Serie A e che renderà disponibile il servizio attraverso l’abbonamento mensile oppure annuale.

Sarà possibile per di più attraverso streaming video assistere alla visione dell'incontro scaricando l'applicazione sia di Dazn che Sky su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv.

ROMA VERONA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Roma Verona vedono i gialorossi schierarsi col 3-4-2-1. Rui Patricio in porta difesa a tre con Mancini, l’ex Kumbulla e Ibanez. Esterno a destra Zalewski, duo centrale Matic-Cristante e El Shaarawy largo a sinistro. Dybala e Pellegrini agiranno alle spalle di Tammy Abraham.

Stesso modulo per il Verona che si dispone in campo con Montipò a difendere i pali, Coppola con Hien e Magnani in difesa mentre Depaoli-Tameze-Duda-Doig comporranno il centrocampo. L’autore del gol con la Salernitana, Ngonge, giocherà insieme a Lazovic alle spalle di Adolfo Gaich.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Roma Verona sono a favore dei padroni di casa. Per Snai la vittoria della Lupa vale 1.60 mentre quella dei gialloblu la si trova a 6.25. Il segno X lo vediamo a 3.80.

Molto alta la quota del Gol: 2.10 in caso di mancata porta inviolata da parte delle due squadre, altrimenti 1.67. Stessa quota del Gol per l’Over 2.5 con l’Under a 1.64 per spiegare come i bookmakers vedano questo match molto chiuso dal punto di vista realizzativo.

