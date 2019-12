DIRETTA ROMA WOLFSBERGER/ Video streaming tv: arbitra Craig Pawson

L’arbitro della diretta di Roma Wolfsberger sarà l’inglese Craig Pawson. Questi sarà coadiuvato da LeeBetts e Ian Hussin mentre il quarto uomo sarà Andrew Madley. Pawson è nato a Sheffield il 2 marzo del 1979. Si tratta del classico arbitro inglese, uno che dunque fa correre molto il gioco e che non fischia determinati contatti per i quali in Italia ancora oggi, ai tempi del Var, si fischiano calci di rigore e punizioni. In questa stagione ha diretto 12 partite tra Champions League, Europa League, Premier League e Championship tirando fuori 57 cartellini gialli e 2 rossi diretti. E’ dunque uno che non ammonisce molto, ma che comunque applica il regolamento. Perché è vero che in Inghilterra si fischia poco e si fa correre la partita, ma si tollerano anche poco le scorrettezze e si applica meticolosamente il regolamento soprattutto per i contatti in area di rigore. La Roma di Paulo Fonseca dovrà dunque fare molta attenzione. (agg. di Matteo Fantozzi)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE ROMA WOLFSBERGER?

La diretta tv di Roma Wolfsberger, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in esclusiva sul satellite per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 201 (Sky Sport Uno). Per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sarà disponibile anche la diretta streaming video via internet del match. Si potrà seguire collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it e tramite smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, tramite l’applicazione SkyGo, scaricabile sugli store online con Sky che detiene l’esclusiva pay per trasmettere tutta l’Europa League 2019/20.

ROMA WOLFSBERGER EUROPA LEAGUE

Roma Wolfsberger, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019/20. Giallorossi chiamati a mettere il sigillo sulla qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. La Roma ha ottenuto il successo decisivo nella precedente partita vinta in Turchia contro il Basaksehir, ora per il passaggio del turno sarà sufficiente un punto contro gli austriaci già eliminati. Unico neo, per il primo posto la Roma non è padrona del proprio destino: se il Monchengladbach capolista della Bundesliga dovesse battere in casa il Basaksehir (che vincendo in Germania si prenderebbe però la qualificazione), allora la squadra di Fonseca dovrebbe accontentarsi del secondo posto. In campionato la Roma con 29 punti divide il quarto posto con il Cagliari e si è ormai affermata come una delle realtà più solide della Serie A. Dall’altra parte il Wolfsberger dopo l’eliminazione in Europa League sta vivendo un momento no anche nella Bundesliga austriaca, con 3 sconfitte nelle ultime 4 partite di campionato che hanno allontanato di molto la squadra dal duo di testa composto da Salisburgo e LASK Linz, pur mantenendo la terza posizione in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA WOLFSBERGER

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Roma Wolfsberger, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019/20. La Roma allenata dal portoghese Paulo Fonseca sceglierà il 4-2-3-1 come modulo di partenza, con questo undici titolare schierato in campo: Mirante; Spinazzola, Mancini, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Zaniolo. Risponderà il Wolfsberger, guidato in panchina dal turco Sahli, optando per un 4-3-1-2 come schieramento di partenza e questo undici titolare: Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Lendl; Weissman, Niangbo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match Roma Wolfsberger , l’agenzia Snai offre a 1.16 la quota per la vittoria interna, propone a una quota di 7.00 l’eventuale pareggio e quota a 15.00 l’affermazione in trasferta. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.44 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 2.75.



