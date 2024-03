DIRETTA/ Romania Italia U20 (risultato 0-0) streaming video tv: Bordusanu pericoloso (21 marzo 2024)

DIRETTA ROMANIA ITALIA U20 (RISULTATO 0-0): BORDUSANU PERICOLOSO

Inizia il match tra Romania e Italia U20. Questi gli undici scelti da mister Bollini: Palmisani, Barbieri, Pio Riccio, Bonfanti, Angori, Amatucci, Terracciano, Ignacchitti, D’Andrea, Raimondo, Cherubini. Primo squillo della Romania con Filip che calcia al volo sul servizio di Bodisteanu e sfiora il palo di Palmisani. Italia molto attendista in questa prima fase di gara, molto meglio i padroni di casa. Raimondo colpisce di testa sul cross di Cherubini, tentativo debole controllato senza problemi da Popa. Blanuta ci prova di testa in area, Riccio blocca la sfera. Bordusanu ha la palla del vantaggio, D’Andrea in ripiegamento evita il gol. (agg. Umberto Tessier)

ROMANIA ITALIA U20 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Romania Italia U20 basterà collegarsi al sito della FIGC, se siete giù iscritti. Altrimenti dovrete farlo e sotto la sezione Streaming troverete questa partita pronta per essere vista. In alternativa noi siamo qui a commentare il match, non mancate!

SI COMINCIA!

La diretta di Romania Italia U20 sta finalmente per farci compagnia: la classifica del Torneo 8 Nazioni vede gli azzurrini al primo posto e ancora due partite da disputare, lunedì chiuderemo contro la Norvegia e possiamo dire che un successo nella sfida di oggi ci darebbe sostanzialmente la certezza di aver vinto il torneo. La Germania è seconda con 11 punti, ma le manca solo una partita; così al Portogallo, che avendo 9 punti non ci può più raggiungere. I tedeschi ovviamente possono sorpassarci ma noi dovremmo perdere entrambe le partite, rimangono in corsa Polonia e Norvegia che devono ancora giocare, rispettivamente, tre e quattro partite.

Tuttavia è davvero difficile pensare che la vittoria di questa Elite League ci possa sfuggire; come sappiamo vale quel che vale, ma è comunque una bella vetrina internazionale in preparazione al Mondiale, e rimanere davanti a nazionali competitive è comunque importante anche per il morale e la fiduciua. Adesso possiamo finalmente metterci comodi e stare a vedere quello che ci dirà il terreno di gioco, perché è arrivato il momento di lasciar parlare i protagonisti del match: ci siamo davvero, la diretta di Romania Italia U20 sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

I TESTA A TESTA

Sono quattro i precedenti registrati per la diretta di Romania Italia U20: una partita che sorride alla nostra nazionale soprattutto in epoca recente, perché abbiamo vinto entrambe le partite giocate negli ultimi tre anni. La prima con un clamoroso 7-0, a Sassuolo: era il novembre 2021, segnarono doppiette Edoardo Vergani, Gaetano Oristanio e Edoardo Bove e ci fu il sigillo di Tommaso Milanese. Un anno dopo, sempre per il Torneo 8 Nazioni, l’Italia allenata da Carmine Nunziata vinse 2-1 grazie ai gol di Giovanni Fabbian e Giuseppe Ambrosino, per i nostri avversari accorciò le distanze Ianis Stoica su rigore.

Sono più datate le altre due partite: una addirittura nell’ottobre 1981, era il girone del Mondiale Under 20 e vinse la Romania con un altro rigore, trasformato da Romulus Gabor. Noi avevamo in campo Riccardo Ferri, Ubaldo Righetti, Fausto Pari tra gli altri; l’altro episodio è un’amichevole del novembre 2000, partita terminata 1-1. Dunque il contesto nel quale si gioca la diretta di Romania Italia U20 ci vede partire in vantaggio per quanto riguarda i precedenti, anche l’andamento attuale sulla carta ci dice che siamo favoriti ma bisognerà vedere quello che succederà sul terreno di gioco… (agg. di Claudio Franceschini)

LA PRESENTAZIONE

Nella diretta di Romania Italia U20, la squadra azzurra parte come favorita, data la sua tradizione nel formare talenti nel calcio giovanile, potremmo appurarlo oggi 21 marzo alle ore 17,00. Tuttavia, non bisogna sottovalutare la Romania, poiché anche se non ha una produzione così abbondante di talenti come l’Italia, è comunque capace di offrire resistenza e sorprese.

Il calcio giovanile è imprevedibile, e anche le squadre ritenute più deboli possono creare problemi alle favorite. Pertanto, l’Italia dovrebbe affrontare l’incontro con determinazione e rispetto per gli avversari, cercando di giocare al massimo delle proprie capacità per ottenere un buon risultato.

ROMANIA ITALIA U20: PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta di Romania Italia U20, è probabile che la Nazionale rumena schieri Trica come unica punta centrale. Trica è un giocatore atipico per quel ruolo, essendo molto mobile e veloce, piuttosto che un attaccante statico che protegge la palla.

Per gli azzurrini, invece, Faticanti potrebbe essere il principale goleador, come spesso accade in Nazionale. Faticanti ha dimostrato di essere abile nel trovare la via del gol e potrebbe essere una minaccia costante per la difesa avversaria.

ROMANIA ITALIA U20, LE QUOTE

Vediamo ora le quote relative alla diretta di Romania Italia U20 grazie al supporto di Snai: il segno 1 è quotato 6,5 mentre il suo opposto, ossia la vittoria azzurra, è fissata a 2. Il segno X che decreterebbe il pareggio invece è quotato a 2,8.











