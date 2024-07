DIRETTA ROMANIA OLANDA/ Video streaming tv: sarà il quindicesimo incrocio (ottavi Euro 2024, 2 luglio)

DIRETTA ROMANIA OLANDA: I TESTA A TESTA

La diretta di Romania Olanda ci presenta un nutrito numero di precedenti: ne contiamo 14 che certamente non sono pochi, soprattutto se consideriamo che nei grandi tornei le occasioni di incrociarsi sono state poche. Tuttavia, la prima di sempre fa riferimento a questo contesto: era il primo turno delle Olimpiadi 1924, è passato un secolo esatto e l’Olanda aveva vinto con un clamoroso 6-0. Del resto gli orange hanno raccolto sei vittorie e tre pareggi (tutti 0-0, curiosamente) nei primi nove incroci contro la Romania; il primo successo della nazionale dell’Est Europa è arrivato nelle qualificazioni agli Europei 2008, il gol decisivo lo aveva segnato Dorin Goian.

Purtroppo per la Romania, quella è anche rimasta l’unica vittoria realizzata contro l’Olanda: gli orange, già favoriti stasera agli Europei 2024, comandano anche il testa a testa con ben dieci vittorie, infatti hanno vinto le ultime quattro sfide tra cui quelle per le qualificazioni ai Mondiali 2014. Il match più recente è invece un’amichevole, nel novembre 2017: la vittoria dell’Olanda, all’epoca affidata al Commissario Tecnico Dick Advocaat, era maturato nel secondo tempo grazie ai gol messi a segno da Memphis Depay, Ryan Babel e Luuk De Jong, sulla panchina della Romania sedeva l’ex terzino del Milan Cosmin Contra. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI ROMANIA OLANDA IN STREAMING VIDEO TV

Valutando anche le informazioni sulla diretta tv di Romania Olanda, possiamo dire che questo ottavo degli Europei 2024 non godrà della trasmissione in chiaro sulla televisione di stato: di conseguenza l’unica modalità per assistere alla partita sarà quella di attivare l’abbonamento alla televisione satellitare, come sempre poi i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del decoder), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213, qualora ci sia la possibilità di attivare il servizio) e Sky Sport 251, ricordando anche la possibilità di seguire Romania Olanda con l’opzione della diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go.

ROMANIA OLANDA: ORANGE FAVORITI MA ATTENZIONE!

Eccoci quasi arrivati alla diretta di Romania Olanda, la partita che sarà affidata all’arbitro tedesco Felix Zwayer e si gioca alle ore 18:00 di martedì 2 luglio: ottavo di finale degli Europei 2024, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera vedremo all’opera una delle nazionali maggiormente accreditate ad arrivare in fondo, sia pure con qualche punto di domanda aperto anche per come era andata tre anni – eliminazione per mano della Repubblica Ceca, proprio agli ottavi – ma anche per il cammino in un girone che non è stato entusiasmante, tanto da essere chiuso con 4 punti e la terza posizione in classifica.

Anche la Romania ha fatto 4 punti, ma sulla nazionale di Edward Iordanescu c’erano meno attese e soprattutto è stato primo posto, grazie alla differenza reti a favore in un raggruppamento incredibilmente equilibrato, a differenza di quelle che erano le aspettative della vigilia. La Romania dunque ha superato un girone dopo 24 anni dall’ultima volta e adesso lecitamente può pensare di arrivare ai quarti; vedremo quello che succederà nel corso della diretta di Romania Olanda, ma mentre aspettiamo che arrivi il calcio d’inizio possiamo fare qualche rapida valutazione sul modo in cui i due Commissari Tecnici vorranno schierare le loro nazionali all’Allianz Arena, dunque tracciamo le nostre considerazioni sulle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMANIA OLANDA

Nella diretta di Romania Olanda è squalificato Bancu, dunque la soluzione più plausibile per Iordanescu è quella di mandare in campo Mogos come terzino sinistro, così da confermare il resto della difesa con Ratiu a destra, Nita in porta e la coppia centrale formata da Dragusin e Burca. Marius Marin si “stacca” agendo da perno centrale, ma in realtà ci sono due trequartisti che avranno anche compiti da mezzali e sono Razvan Marin e Stanciu; poi i ballottaggi sugli esterni, a destra Man-Ianis Hagi e a sinistra Florentin Coman-Mihaila, come centravanti invece la Romania dovrebbe puntare ancora su Dragus.

L’Olanda si affida al 4-2-3-1 che può diventare 4-2-1-3: in ballottaggio ci sono soprattutto Veerman e Gakpo, con il primo in campo Reijnders avanzerebbe il suo raggio d’azione sulla trequarti mentre con il secondo il centrocampista del Milan affiancherebbe Schouten, con una difesa nella quale De Vrij e Van Dijk coprono Verbruggen e gli esterni sono Dumfries e Aké. Poi da valutare Malen, che è stato titolare contro l’Austria: il giocatore del Borussia Dortmund dovrebbe tornare ad accomodarsi in panchina con il rientro di Xavi Simons tra gli undici, come prima punta Koeman punterà ancora sul suo talismano Depay, con Weghorst pronto per la staffetta o per affiancarlo nel secondo tempo.

ROMANIA OLANDA: PRONOSTICO E QUOTE

Parlando ancora della diretta di Romania Olanda possiamo dire che l’agenzia Snai, che ha tracciato il pronostico sull’ottavo di finale agli Europei 2024, dà per netta favorita la nazionale orange: lo vediamo subito perché il valore posto sul segno 2 per la vittoria della nazionale di Ronald Koeman (che gioca formalmente in trasferta) ha un valore pari a 1,45 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 1 per il successo della Romania vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 8,50 volte la vostra giocata, infine il segno X per il pareggio, che porterebbe il match ai tempi supplementari, comporta una vincita equivalente a 4,50 volte la posta in palio.











