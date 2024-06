Video/ Olanda Austria (2-3) gol e highlights: la rete di Sabitzer vale gli ottavi! (EURO 2024, 25 giugno)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI OLANDA AUSTRIA: LA SINTESI

All’Olympiastadion di Berlino l’Austria sconfigge l’Olanda per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le cose si mettono subito in salita per gli olandesi dato che gli austriaci riescono a spezzare l’equilibirio immediatamente al 6′ con l’autorete firmata da Malen, colpevole nel deviare alle spalle del suo portiere il cross dalla sinistra di Prass. Gli Oranje, imprecisi con Reijnders al 14′ e con Malen al 23′, inseriscono Simons al posto di Veerman già al 35′ al fine di smuovere le acque sebbene sia la Nazionale del commissario tecnico Rangnick a mancare una chance per raddoppiare con l’interista Marko Arnautovic al 38′.

Nel secondo tempo la formazione guidata dal tecnico Ronald Koeman riparte con il piede premuto sull’acceleratore e sigla il gol del pareggio al 47′ subito con Gakpo, assistito dal subentrato Xavi Simons. I biancorossi non si perdono d’animo e tornano avanti al 59′ con il colpo di testa vincente di Schmid, bravo a capitalizzare il lancio di Grllitsch, salvo venire poi raggiunti dal gol di Depay, ispirato da Weghorst, al 75′.

Nel finale Sabitzer, diventato capitano dopo l’uscita di Arnautovic, chiude i conti una volta per tutte con la rete dell’80’ arrivata tramite il supporto di Baumgartner, il quale si vede pure annullare un gol per fuorigioco all’83’. Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro slovacco Ivan Kružliak ha estratto il cartellino giallo in tre occasioni ammonendo Posch al 32′, Wimmer al 33′ e Querfeld al 90’+4′ solamente tra le file dell’Austria.

La vittoria conquistata in questa terza ed ultima giornata della fase a gironi di Euro 2024 consegna tre punti all’Austria che si qualifica dunque per gli ottavi di finale da prima nel suo gruppo salendo a quota 6 mentre l’Olanda, bloccata a 4 punti, non si muove e dovrà attendere i verdetti finali delle prossime partite essendo rimasta ferma al terzo posto.

