Diretta Russia Usa/ Streaming video e tv: la finale, Volleyball Nations League

Russia Usa, in diretta da Chicago, è la finale della Volleyball Nations League 2019 di pallavolo maschile che è in programma alle ore 1.00 della notte italiana tra domenica 14 e lunedì 15 luglio, cioè quando nella città degli Stati Uniti saranno le 18.00 di domenica pomeriggio. Russia Usa sarà la finale della seconda edizione della Nations League di volley (torneo che ha raccolto l’eredità della storica World League) perché ieri la Russia ha sconfitto per 3-1 la Polonia in semifinale, mentre gli Usa hanno avuto la meglio per 3-2 sul Brasile in una partita ancora più combattuta, decisa solamente al quinto set. Tuttavia per Russia e Usa adesso non c’è tempo per ricaricare le batterie, c’è ancora una partita da giocare per chiudere questa lunghissima Volleyball Nations League 2019 e naturalmente è la sfida più importante, la finale per il primo posto.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE RUSSIA USA

La diretta tv di Russia Usa dovrebbe essere garantita sui canali di Eurosport, che ha seguito gran parte di questa Volleyball Nations League 2019 e per intero la Final Six di questa settimana a Chicago. Di conseguenza per gli abbonati ci potrà essere anche la diretta streaming video fornita tramite il servizio Eurosport Player, per gli altri appassionati di pallavolo il riferimento principale sarà naturalmente il sito ufficiale della FIVB.

DIRETTA RUSSIA USA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Russia Usa, abbiamo già segnalato come le due squadre sono arrivate alla finale della Volleyball Nations League 2019, ma prima delle semifinali di ieri c’è stato un cammino molto lungo nelle scorse settimane. Cominciando dalla prima fase a gironi, possiamo ricordare che la Russia aveva ottenuto il terzo posto con 12 vittorie e tre sconfitte in 15 partite, mentre gli Stati Uniti sarebbero stati comunque qualificati alla Final Six come Paese organizzatore, ma hanno legittimato questo traguardo chiudendo proprio al sesto posto con nove vittorie e sei sconfitte. Entrambe le squadre sono state poi inserite nella Pool A di questo atto decisivo a Chicago: gli Stati Uniti hanno vinto per 3-1 contro la Francia e per 3-0 lo scontro diretto contro la Russia, che ha comunque ottenuto il secondo posto e il pass per la semifinale vincendo 3-0 contro la Francia. Ieri ci sono state le già ricordate semifinali, fra poche ore Russia Usa si rigioca: il precedente di venerdì e il fattore campo sorridono agli Usa, la Russia saprà ribaltare la situazione?



