Diretta Stati Uniti Brasile/ Streaming video e tv: Nations League, 2^ semifinale

Stati Uniti Brasile, in diretta dalla Credit Union 1 Arena di Chicago, si gioca alle ore 3:00 della mattina italiana di domenica 14 luglio: la seconda semifinale della Nations League 2019 di volley maschile è di fatto la riedizione della partita che è valsa il titolo nel torneo femminile. Idealmente dunque la federazione verdeoro cercherà di prendersi una rivincita nei confronti degli Usa che hanno trionfato poco fa; la partita in ogni caso si preannuncia davvero spettacolare e incerta perché sono a confronto due squadre che negli ultimi anni, ma anche in termini generali, hanno saputo rappresentare l’élite della pallavolo maschile. Il Brasile, possiamo ricordarlo, è anche la nazionale che ha eliminato l’Italia dalla corsa alla Final Six; ha poi centrato il secondo posto alle spalle della Polonia, mentre gli Usa hanno vinto il gruppo davanti alla Russia. Non resta che accomodarci per vedere chi avrà la meglio nella diretta di Stati Uniti Brasile, che inizia ormai tra poche ore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Stati Uniti Brasile: non è prevista infatti una messa in onda nel nostro Paese e dunque non potrete accedere nemmeno ad un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili su questa semifinale potrete consultare il sito ufficiale della FIBV, la federazione internazionale della pallavolo.

DIRETTA STATI UNITI BRASILE: IL CONTESTO

Stati Uniti Brasile si preannuncia come una grande semifinale: i verdeoro, che a livello continentale dominano (hanno sempre vinto il campionato tranne che in una occasione, che risale agli anni Sessanta), hanno anche raggiunto la finale dei Mondiali nelle ultime cinque edizioni, anche se dopo il tris tra 2002 e 2010 sono caduti due volte di fronte alla Polonia. Campione olimpico in carica, il Brasile non vince questo titolo dal 2010 – prima si chiamava World League – e adesso deve affrontare gli Stati Uniti che sono stati campioni nel 2014 e che hanno ottenuto un oro olimpico nel 2008. Una nazionale che è sempre stata tra le più forti al mondo, ma che ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto: classica squadra spesso e volentieri ad un centesimo dal fare l’euro, come dimostra il fatto di aver vinto un solo Mondiale (1986), una competizione questa in cui ha faticato molto da quel momento, tornando sul podio nel 2018 a distanza di 25 anni ma non riuscendo più a giocare una finale. Il pronostico direbbe Brasile, ma bisognerà ovviamente fare attenzione all’orgoglio americano, ricordando anche che in una partita secca può davvero succedere di tutto.



