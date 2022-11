Diretta Ruud Djokovic/ Finale Atp Finals 2022 streaming video Rai: per il titolo!

DIRETTA RUUD DJOKOVIC: LA FINALE DELLE ATP FINALS 2022!

Ruud Djokovic è la finale delle Atp Finals 2022: in diretta dal PalaAlpitour di Torino, alle ore 19:00 di domenica 20 novembre, assegnerà finalmente il titolo del Master di fine anno. Di fronte un giocatore come Casper Ruud che per la prima volta arriva a giocarsi questo trofeo; dall’altro un signore come Novak Djokovic che va a caccia della sesta affermazione, grazie alla quale aggancerebbe Roger Federer. Entrambi hanno dimostrato di essere in finale con pieno merito; difficile dire chi sia davvero il favorito, certo Djokovic è più esperto a questi livelli ma certamente anche Ruud ha iniziato a giocare alcuni match di questo tenore.

Vedremo cosa succederà, di sicuro ci aspetta un bello spettacolo; Ruud arriva da una stagione fantastica, quella della sua definitiva consacrazione, con due finali Slam (entrambe perse) e la consapevolezza di potersela giocare con i migliori del circuito. Djokovic resta Djokovic, un giocatore cioè che quando sta bene è ancora il più forte di tutti o comunque dà questa sensazione. Aspettando che la diretta di Ruud Djokovic prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che ci conducono alla finale delle Atp Finals 2022, ipotizzando anche come potrebbero andare le cose e ricordando quale sia stato il cammino dei due finalisti.

DIRETTA RUUD DJOKOVIC STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE DELLE ATP FINALS 2022

La diretta tv di Ruud Djokovic è in chiaro: anche la finale delle Atp Finals 2022 verrà dunque trasmessa sui canali della televisione di stato, ma per oggi l’appuntamento sarà su Rai Sport + HD (numero 58 del telecomando) con la solita possibilità della mobilità tramite sito ufficiale e app di Rai Play. Ovviamente resta valida l’alternativa del satellite: gli abbonati potranno infatti seguire il match su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) con il servizio di diretta streaming video garantito, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA RUUD DJOKOVIC: RISULTATI E CONTESTO

Siamo ormai vicini alla diretta di Ruud Djokovic: la finale delle Atp Finals 2022 sarà un grande spettacolo. Casper Ruud ha vinto il suo girone grazie ai successi su Félix Auger-Aliassime e Taylor Fritz (al tie break del terzo set), poi ha perso contro Rafa Nadal ma quando era già sicuro del primo posto, poi in semifinale ha addirittura demolito Andrey Rublev, cementando dunque il pieno merito con il quale è arrivato a giocarsi questo trofeo. Novak Djokovic invece è imbattuto: nel round robin vittorie contro Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Daniil Medvedev.

In semifinale gli sono serviti due tie break per avere ragione di Fritz che lo ha poi definito il miglior giocatore al mondo. Come detto la differenza nella carriera dei due esiste eccome, fosse anche solo per gli 11 anni di differenza; Ruud è solo all’inizio o quasi e si presenta alla finale delle Atp Finals 2022 con cinque titoli in bacheca, Djokovic come detto a quota 5 è arrivato solo con i Master e anche in questa stagione ha dato prova di ben pochi cali strutturali, visto che di fatto è stato frenato solo dalle norme anti-Covid. Tra poco al Pala Alpitour di Torino arriverà il momento di giocare, la diretta di Ruud Djokovic ci farà davvero compagnia e noi scopriremo chi sarà a vincere le Atp Finals 2022…











