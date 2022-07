Diretta Wimbledon 2022/ Rybakina Halep streaming video tv, orario dei match

DIRETTA WIMBLEDON 2022: RYBAKINA-HALEP

La diretta di Wimbledon 2022 è in una fase sempre più determinante per le sorti del torneo più prestigioso al mondo di tennis, infatti siamo ormai al giorno delle due semifinali del singolare femminile nello Slam in assoluto più atteso, che si gioca sull’erba di Londra. Oggi giovedì 7 luglio quindi si comincerà a giocare alle ore 14.00 e l’attenzione si concentrerà tutta sul Campo Centrale, dove avremo prima Jabeur Maria e poi a seguire Rybakina Halep, salvo inversione di programma – in ogni caso le due partite sono queste, Ons Jabeur e Tatjana Maria hanno riposato ieri e quindi dovrebbero giocare per prime rispetto alle altre due, in campo anche ieri.

Da oggi infatti il programma di Wimbledon 2022 si divide, con le due semifinali femminili che si giocano nello stesso giorno per poi garantire un giorno di riposo alle due vincitrici in vista della finale di sabato, stesso discorso logicamente per gli uomini che avranno domani le loro semifinali e poi domenica la finale più ambita dell’anno. Le sorprese di certo non sono mancate finora sull’erba di Londra, in particolare nel torneo femminile, sarà allora davvero molto interessante scoprire che cosa accadrà anche oggi nella diretta di Wimbledon 2022…

DIRETTA WIMBLEDON 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE PARTITE

Ricordiamo che la diretta tv di Wimbledon 2022 sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con il torneo dello Slam è riservato agli abbonati, Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) è il canale di riferimento ma come sempre ci saranno incursioni su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202) con la possibilità del mosaico per selezionare il match specifico sui canali Sky Sport in pay per view – o con abbonamento speciale. La diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, inoltre sul sito ufficiale del torneo, www.wimbledon.com, troverete tutte le informazioni utili come i boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA WIMBLEDON 2022: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente la diretta di Wimbledon 2022 oggi vedrà in primo piano le quattro semifinaliste femminili. Tra loro potremmo mettere in copertina la rumena Simona Halep, perché nel 2019 riuscì a trionfare a Wimbledon, tra l’altro battendo in finale per 6-2, 6-2 la più grande, cioè Serena Williams. La partita a dire il vero non ebbe storia, con una durata di soli 56 minuti per la prima volta di una tennista della Romania vincitrice a Wimbledon, per negare invece a Serena Williams di eguagliare Margaret Court a quota 24 successi nei tornei del Grande Slam. Nel frattempo sono naturalmente passati ben tre anni e Halep non è più ai vertici mondiali, ma in questo Wimbledon è lei la donna di riferimento.

Ruolo sicuramente importante anche per la tunisina Ons Jabeur, che essendo testa di serie numero 3 è l’unica delle prime 15 del seeding ancora in corsa – un dato che la dice lunga su quanto siano stati stravolti i valori sulla carta. Jabeur era già arrivata ai quarti di finale l’anno scorso a Wimbledon, quest’anno ha scalato un gradino in più ma di certo non vorrà fermarsi sul più bello. Sulla carta la finale potrebbe essere Halep Jabeur, ma di pronostici ne sono già saltati tanti: ad Elena Rybakina e soprattutto alla sorpresa totale Tatjana Maria il compito di sorprenderci ancora…











