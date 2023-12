DIRETTA RZESZOW TRENTO/ Video streaming tv: parlano Michieletto e Lavia (oggi 13 dicembre 2023)

DIRETTA RZESZOW TRENTO: LE PAROLE DELLA ITAS

Mentre si avvicina la diretta di Rzeszow Trento, facciamo un passo indietro dio un paio di settimane per commentare la precedente uscita in Champions League della Itas Trentino, che aveva colto una preziosa vittoria per 1-3 a Tours, in Francia. Uno dei big di Trento, il campione del mondo Alessandro Michieletto, aveva commentato così il successo: “Vincere a Tours non è mai semplice e anche stasera ne è arrivata la conferma. Penso che abbiamo fatto una gran cosa nel conquistare quel quarto set, perché sul 2-1 la situazione si era complicata molto.

DIRETTA/ Maaseik Civitanova (risultato finale 0-3): trionfo Lube! (oggi 12 dicembre 2023)

E’ stata una bella prova di squadra, sono felice della prestazione e dei tre punti conquistati: segno evidente che siamo in crescita”. Molto soddisfatto giustamente anche Daniele Lavia, che si era espresso in questi termini: “Giocare in un ambiente così caldo è bello e difficile al tempo stesso. Siamo stati bravi a risalire la china nel quarto set, perché non era assolutamente scontato anche perché il Tours stava giocando molto bene. Siamo rimasti sul pezzo e con la spinta della nostra battuta ci siamo aggiudicati il match in quattro set: risultato importantissimo”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Milano Mulhouse (risultato finale 3-1): vittoria italiana! (6 dicembre 2023)

DIRETTA RZESZOW TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rzeszow Trento non dovrebbe essere garantita, tuttavia da qualche settimana la piattaforma DAZN si è aggiudicata i diritti per trasmettere la Champions League di volley, sia maschile sia femminile, per cui possiamo indicare la diretta streaming video di Rzeszow Trento, naturalmente però riservata agli abbonati a questa piattaforma.

RZESZOW TRENTO: TRASFERTA OSTICA

Rzeszow Trento, diretta dagli arbitri Pedro Lopes Pinto e Kenneth Aro si gioca presso il RCWS Podpromie della omonima città polacca con fischio d’inizio alle ore 18.00 di questa sera, mercoledì 13 dicembre 2023, per la terza giornata del girone B della Champions League di volley maschile edizione 2023-2024. Finora tutto è andato bene per la Itas Trentino, che è al comando a punteggio pieno dopo le due precedenti uscite, quindi l’odierna trasferta sul campo dei polacchi dell’Asseco Resovia Rzeszow è l’occasione per provare a completare nel migliore dei modi quella che possiamo definire come l’andata del girone, poi da settimana prossima si comincerà il ritorno.

DIRETTA/ Scandicci Budapest (risultato finale 3-0) streaming video tv: vittoria netta! (6 dicembre 2023)

Dobbiamo dire che superare nel migliore dei modi la fase a gironi non dovrebbe essere un grosso problema, oggi la diretta di Rzeszow Trento ci dirà se tutto procederà per il meglio per la formazione campione d’Italia in carica, che ha debuttato con una vittoria casalinga per 3-1 contro gli sloveni del ACH Volley Lubiana per poi imporsi con lo stesso punteggio anche nella trasferta della seconda giornata sul campo dei francesi del Tours VB. I trentini sono la squadra teoricamente più forte del gruppo e finora lo hanno pure dimostrato, ma solo la prima avrà accesso immediato ai quarti di finale, quindi sarà fondamentale proseguire la marcia a punteggio pieno: quali verdetti ci darà la diretta di Rzeszow Trento?

DIRETTA RZESZOW TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Rzeszow Trento, possiamo notare naturalmente che in Champions League l’Itas Trentino punta ad arrivare molto lontano ed è certamente favorita anche contro gli avversari odierni, perché i polacchi del Rzeszow hanno già incassato una brutta sconfitta casalinga per 1-3 contro il Tours, anche se poi hanno battuto per 0-3 in trasferta il Lubiana. L’obiettivo massimo dunque sembra essere per loro quello di seconda forza del gruppo, anche se già per fare ciò avranno bisogno di rimediare allo scivolone casalingo contro i francesi, ma questo a Trento deve interessare poco: compito dei tricolori sarà quello di far rispettare le gerarchie del gruppo, sulla carta francamente piuttosto facile per Trento.

Facendo una panoramica più generale sulla prima parte della stagione della Itas, dobbiamo dire che il bilancio è molto positivo non solo grazie ai due successi in Champions League, ma anche a un cammino finora eccellente pure in Superlega, dove quindi per ora si stanno ponendo le basi per la difesa del titolo italiano. L’unica delusione quindi è stata la sconfitta contro Perugia nella semifinale della Supercoppa Italiana, di conseguenza Trento dovrà aspettare ancora un po’ per provare ad aggiungere titoli in bacheca: per ora l’importante in Champions è proseguire sulla strada giusta, quindi siamo curiosi di scoprire l’esito della diretta di Rzeszow Trento…











© RIPRODUZIONE RISERVATA