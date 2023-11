DIRETTA TOURS TRENTO/ Video streaming tv: tra i precedenti anche una finale (29 novembre 2023)

DIRETTA TOURS TRENTO: I TESTA A TESTA

Anticipando la diretta di Tours Trento, possiamo dire che in epoca recente le due squadre si sono incrociate una sola volta in Champions League, per un totale dunque di due partite. Per trovare questa occasione dobbiamo tornare alla stagione 2015-2016: gruppo C nella prima fase, la Itas aveva dominato in casa (3-0) ed era stata battuta al tie break in Francia. In classifica Trento prima e Tours seconda, entrambe qualificate ai playoff dove la Itas aveva eliminato i belgi dell’Asse Lennik, mentre Tours era caduto contro Belgorod, inutile la vittoria al tie break nella sfida esterna al ritorno. Era stata Trento a far fuori Belgorod ai quarti, andando poi a vincere la Champions League nella Final Four di Cracovia con i successi contro Civitanova e Zenit Kazan.

Diretta/ VakifBank Milano (risultato finale 0-3): show del Vero Volley, campionesse ko! (29 novembre 2023)

Curiosamente, al quarto posto era arrivato l’Asseco Resovia, che fa parte dell’attuale gruppo B e sarà la prossima avversaria della Itas. Nella stagione seguente invece Tours Trento aveva rappresentato la finale di Coppa Cev: una sfida doppia con l’andata al PalaTrento e il ritorno alla Salle Robert Grenon. La Itas si era aggiudicata la prima partita per 3-0, ma al ritorno Tours aveva risposto: 3-1, e dunque secondo la formula europea si era andati al golden set che la squadra francese aveva vinto 15-13, sollevando il trofeo e facendo vivere una grossa delusione a Trento. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA RZESZOW CONEGLIANO/ Video streaming tv: parla Santarelli (Champions League, oggi 29 novembre 2023)

DIRETTA TOURS TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tours Trento non sarà disponibile: la Champions League di volley maschile non viene infatti trasmessa sui canali della nostra televisione. Esiste comunque un modo per seguire il match, ed è quello della diretta streaming video: le sfide saranno garantite sulla piattaforma Euro Volley Tv, messa a disposizione dalla Cev e per la quale bisognerà sottoscrivere un abbonamento. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale del torneo, all’indirizzo championsleague.cev.eu/en/men, troverete tutte le informazioni utili sulle squadre partecipanti alla Champions League e il boxscore statistico della partita in questione.

DIRETTA SCANDICCI ECZACIBASI/ Video streaming tv: parla Barbolini! (Champions League, oggi 29 novembre 2023)

TOURS TRENTO: TRASFERTA NON BANALE

Tours Trento è in diretta dalla Salle Robert Grenon, alle ore 20:00 di mercoledì 29 novembre: la partita è valida per la seconda giornata nel gruppo B di volley Champions League 2023-2024. Sulla carta dovrebbe essere la sfida diretta per il primato nel girone: all’esordio infatti entrambe le squadre hanno vinto, la Itas ha battuto Lubiana in casa mentre Tours si è presa un bel successo sul campo dell’Asseco Resovia. Già nel momento del sorteggio dei gironi queste due squadre erano accreditate del favore del pronostico, e come detto la partita di questa sera sarà già parecchio importante.

Va infatti ricordato che la formula della Champions League prevede che le prime due di ciascun girone, oltre alla migliore terza, superino il turno ma soltanto le capolista vadano direttamente ai quarti; insomma, se Trento vorrà evitare il playoff come già successo lo scorso anno dovrà necessariamente vincere il gruppo B, e si passa soprattutto dalla trasferta in terra francese. Adesso, aspettando che la diretta di Tours Trento prenda il via, possiamo fare qualche rapida analisi circa i temi principali che sono legati a questa intrigante partita di volley Champions League.

DIRETTA TOURS TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Tours Trento sarà dunque importante per la Itas: i trentini come noto sono una superpotenza in Champions League, nel 2021 e 2022 hanno raggiunto due finali ma si sono sempre dovuti arrendere allo Zaksa che poi, ironia della sorte, ha saputo battere due volte in regular season lo scorso anno solo per cadere nel doppio incrocio dei quarti, al golden set. Trento ha dunque più di un conto in sospeso con i formidabili polacchi, ma si deve concentrare innanzitutto sul girone.

Certamente la Itas è una squadra che può disputare la prima fase di Champions League anche con le marce basse, ma non deve dare per scontato il primo posto nemmeno in un raggruppamento come questo. Tours non è certamente la squadra che 18 anni fa si è issata sul tetto d’Europa vincendo la Champions League, ma rimane comunque una fiera avversaria che, specialmente sul taraflex della Salle Robert Grenon, può dare parecchio fastidio. Dunque, tra poche ore scopriremo cosa succederà…











© RIPRODUZIONE RISERVATA