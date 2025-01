DIRETTA SABALENKA KEYS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Stiamo per vivere la diretta Sabalenka Keys, la finale femminile agli Australian Open 2025: come già detto, l’ultima tripletta in ambito Wta a Melbourne risale addirittura ai tempi di Martina Hingis, una teenager all’epoca ma già capace di dominare il circuito anche se la sua grande corsa si sarebbe esaurita abbastanza presto, un po’ a causa dell’irruzione delle sorelle Williams e un po’ per gli infortuni che avrebbero portato ad un ritiro precoce, salvo poi tornare ma solo per giocare il doppio. Oggi Aryna Sabalenka può fare tris e vincere così il quarto Slam, perché ci sono anche gli Us Open; u risultato che la porterebbe a pareggiare parecchie giocatrici, tra cui la sola Naomi Osaka è ancora in attività.

A quota 5 poi troviamo Iga Swiatek: la polacca, non volendo considerare Venus Williams, rimane la giocatrice con più Major in bacheca tra quelle ancora in attività, e questo dice parecchio sul ricambio generazionale che sta avvenendo. Per Madison Keys come già detto sarebbe la prima volta, e una gran bella soddisfazione: la statunitense dell’Illinois non parte favorita e sa di dover centrare un’altra impresa dopo quella di giovedì, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo e allora mettiamoci comodi perché bisogna dare la parola alla finale femminile degli Australian Open 2025, la diretta Sabalenka Keys prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

SABALENKA KEYS STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE AUSTRALIAN OPEN 2025

Come sempre, anche per la diretta tv di Sabalenka Keys dovrete rivolgervi a Eurosport 1: il canale è disponibile al numero 210 del decoder satellitare, con possibilità di seguire la finale femminile degli Australian Open 2025 in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, ma anche attraverso la piattaforma DAZN sempre in abbonamento.

FINALE AUSTRALIAN OPEN 2025: BIELORUSSA PER IL TRIS!

Finalmente con la diretta Sabalenka Keys viviamo la finale femminile degli Australian Open 2025: l’appuntamento è per sabato 25 gennaio alle ore 9:30 della mattina italiana, la Rod Laver Arena al Melbourne Park è pronta ad ospitare una grande partita che, lo diciamo subito, potrebbe incoronare Aryna Sabalenka per la terza volta consecutiva perché la bielorussa ha vinto gli ultimi due Australian Open, uno in una bellissima finale contro Elena Rybakina e l’altro contro la sorprendente Qinwen Zheng, ora dunque per la numero 1 Wta la possibilità di fare quello che non riesce da 26 anni, una tripletta che era riuscita per ultima a Martina Hingis (a nemmeno 19 anni tra l’altro).

Avversaria della Sabalenka sarà oggi Madison Keys, che torna a giocare una finale Slam dopo più di sette anni: nel 2017 aveva perso agli Us Open contro Sloane Stephens, stavolta avrà la grande opportunità di rifarsi (ma sarà complicatissimo) dopo una vittoria straordinaria contro Iga Swiatek, che ha mancato una bellissima chance di riprendersi la prima posizione mondiale e soprattutto di vincere il sesto Slam in carriera, ma ha fatto vedere di poter tornare sui livelli massimi. Oggi però con buona pace della polacca è il giorno della diretta Sabalenka Keys, dunque non resta che vivere in pieno la finale femminile degli Australian Open 2025.

DIRETTA SABALENKA KEYS FINALE AUSTRALIAN OPEN 2025: IL NOSTRO PRONOSTICO

Volendo parlare di un pronostico sulla diretta Sabalenka Keys, partiamo dal fatto che i precedenti sono cinque: quattro di questi li ha vinti la Sabalenka, ma attenzione perché questo era l’esatto quadro del testa a testa tra la Keys e Iga Swiatek prima della semifinale di giovedì, dunque per gli amanti della cabala potrebbe essere un punto di ragionamento interessante. Ad ogni buon conto, abbiamo due sfide negli Slam tra cui la semifinale degli Us Open 2023, dunque sul cemento; sempre due anni fa abbiamo avuto i quarti di Wimbledon e in entrambi i casi è stata la tennista bielorussa a prendersi la vittoria.

Naturalmente i numeri del passato sono importanti e ci dicono qualcosa, ma poi c’è lo stato attuale dell’arte: in questo caso le due cose collimano perché la Sabalenka parte comunque favorita, come già detto ha vinto le ultime due edizioni degli Australian Open e su questi campi sembra avere una marcia in più, del resto in aggiunta stiamo pur sempre parlando della numero 1 del ranking e dunque della giocatrice che naturalmente ha le maggiori chance di vincere il titolo. Il che non significa che la Keys parta battuta e lo abbiamo visto anche contro la Swiatek, ora la parola passa alla diretta Sabalenka Keys perché finalmente la finale femminile agli Australian Open 2025 è dietro l’angolo…