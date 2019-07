Diretta Salemi Vakili-Nicolai Lupo/ Streaming video e tv: per gli ottavi di finale

Salemi Vakili Nicolai Lupo, in diretta dal Rothebaum Stadium di Amburgo, è la partita di Beach volley maschile in programma oggi giovedi 4 luglio 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 11,00. Si fa sul serio per i Mondiali di beach volley ad Amburgo: oggi infatti entra nel vivo il tabellone finale per gli uomini e i riflettori saranno subito puntati sui nostri azzurri, protagonisti di un ottima fase a gironi. Dopo quindi essersi assicurati la testa del proprio gruppo, battendo anche la coppia verdeoro Andre-George, il duo azzurro ha staccato il pass per i sedicesimi di finale. Qui incontrerà il duo iraniano con Bahman Salemiinjehborroun e Arash Vaikili, che di certo venderanno cara la pelle quest’oggi.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di Beach volley 2019 e di conseguenza la diretta Salemi Vaikili-Nicolai Lupo non sarà visibile in diretta tv e non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match, punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati.

DIRETTA SALEMI VAKILI-NICOLAI LUPO: LE AMBIZIONI AZZURRE

Si annuncia una diretta Salemi Vakili-Nicolai Lupo davvero brillante: se infatti sappiamo bene le doti degli azzurri, primi del proprio girone e tra i migliori nel tabellone generale, ecco che anche i nostri beniamini non possono scendere in campo sottovalutando all’avversario. Se è vero che gli iraniani hanno registrato un cammino differente va pure detto che se Salemi e Vakili sono arrivati oggi a giocarsi i sedicesimi di finale per i Mondiali di Beach volley 2019 di Amburgo un motivo certamente c’è. Va pure aggiunto che il duo iraniano ha staccato il biglietto per la Germania solo dopo aver preso parte al torneo di qualificazione continentale AVC. Qui però i due sono arrivati secondi, alle spalle della coppia australiana Durant-Schumann. Come al solito solo il campo ci darà il verdetto finale.



