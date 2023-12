DIRETTA/ Salernitana Bologna video streaming tv: partita speciale per Inzaghi (Serie A, 10 dicembre 20)

DIRETTA SALERNITANA BOLOGNA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Salernitana Bologna vede scendere in campo il passato e il presente dell’attuale tecnico di granata “Superpippo” Inzaghi. L’ex campione del mondo coda nazionale nel 2006 è passato sulla panchina del Bologna senza però riuscire a incidere molto. Le due formazioni sì sono già ritrovato l’una contro l’altra in 10 occasioni. Il 60% delle volte il risultato è stato di pareggio mente restante 40 è stato diviso equamente tra le due squadre. Tra le parti da segnalare c’è sicuramente la prima giocata nel 1948 con il successo della Bologna con il risultato di 4-0.

Tra le gare da analizzare quella del 1999 con il successo dei campani per 4-0. Nel 2021 lo due formazioni tornano a scendere in campo in massima serie. Doppietta del difensore Lorenzo De Silvestri che completò il successo da parte dell’austriaco Marko Arnautovic. L’ultima sfida giocato tra queste due formazioni è terminata con il risultato di 2-2 con le reti di Dia e Pirola per la Salernitana e Ferguson e Lykogiannis per il Bologna. (Marco Genduso)

SALERNITANA BOLOGNA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Salernitana Bologna sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Salernitana Bologna sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

SALERNITANA BOLOGNA, SPINTA GRANATA?

La diretta Salernitana Bologna, in programma domenica 10 dicembre alle ore 18:00, racconta della 15esima giornata di Serie A. I campani sono reduci da un netto 3-0 subito contro la Fiorentina che ha smorzato subito gli entusiasmi dopo la grande vittoria per 2-1 con la Lazio. La squadra di Inzaghi è attualmente ultima in classifica a 3 punti dall’Empoli, una distanza che con un paio di risultati buoni potrebbe essere colmato, magari con l’aiuto delle dirette rivali.

Il Bologna ha gettato alle ortiche il successo sul campo del Lecce subendo l’1-1 definitivo al decimo di recupero su calcio di rigore. Nelle ultime quattro sfide di campionato, oltre a questo pari, sono arrivate due vittorie contro Torino e Lazio, rispettivamente 2-0 e 1-0, e la sconfitta in casa della Fiorentina per 2-1. Sogni europei per i felsinei che occupano l’ottava posizione ad un solo punto dalla stessa Fiorentina sesta, impegnata con la Roma.

SALERNITANA BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Bologna vedono i padroni di casa schierarsi con il 3-4-2-1. In porta Costil, data l’assenza di Ochoa. Difesa composta da Daniliuc, Fazio e Pirola a chiudere il reparto. Esterni saranno Mazzocchi e Bradaric con Bohinen e Coulibaly in mediana. Sulla trequartisti spazio a Candreva e Kastanos, unica punta Dia.

RIsposta del Bologna con 4-2-3-1. Tra i pali Skorupski, retroguardia fomrata da Posch, Beukema, Lucumí e Lykogiannis. In cabina di regia ci saranno Freuler e Aebischer mentre la batteria dei trequartisti vedrà Ndoye, Ferguson e Saelemaekers sostenere Zirkzee.

SALERNITANA BOLOGNA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Salernitana Bologna danno come favorita la squadra ospite a 2.10. Secondo bet365, l’1 fisso è dato a 4 mentre il segno X leggermente più basso, a 3.45.

L’Over 2.5 è quotato 2.10 contro l’1.70 dell’Under alla stessa soglia. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.80.











