DIRETTA CAGLIARI ROMA/ Video streaming tv: ecco la storia recente del match (Serie A, 8 ottobre 2023)

DIRETTA CAGLIARI ROMA, I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Cagliari Roma pone di fronte due formazioni che in passato si sono affrontate ben 50 volte partendo dal 1993. Roma che ha ottenuto i successi in ben 23 volte, poco meno della metà. Nelle restanti 27 sfide sono 12 i successi del Cagliari e ben 15 le parità tra queste due formazioni. Nel 1993 arrivarono ben due pareggi, entrambi con il risultato di 1-1. Roma che vinse nel 1994, con il risultato di 2-0. Primo successo del Cagliari che arriva nel 1997 grazie il risultato di 2-1, ripetendosi nella sfida successiva con il pirotecnico 4-3. Tra le gare da segnalare sicuramente quella del 2006, terminata con la vittoria per 4-3 per la Roma grazie alle reti realizzate da Francesco Totti (due gol), Simone Perrotta e Daniele De Rossi.

Per il Cagliari ad andare a segno Suazo e Langella nei primi minuti; Daniele Conti, figlio della bandiera romana Bruno, al minuto 55. Da sempre contornata da tanti gol, un’altra sfida da segnalare è il 5-1 del Cagliari del 2010: doppietta di Alessandro Matri ed in gol anche Acquafresca, Lazzari ed ancora Conti. Per la Roma l’unico gol è stato realizzato nuovamente da Daniele De Rossi. Cagliari che ebbe la meglio anche nelle 2012 vincendo per 4-2, con uno scatenato Thiago Ribeiro, autore di due gol. Nel 2020 la Roma che vinse 3-4, grazie alla doppietta di Kalinic e le reti di Kluivert e Mkhitaryan. Per il Cagliari doppietta di Joao Pedro che sbagliò anche un calcio di rigore. (Marco Genduso)

CAGLIARI ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Cagliari Roma sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming, detentore di tutte le partite della Serie A, sarà l’unico a trasmettere la diretta Cagliari Roma e bisognerà dunque dotarsi di abbonamento per fruire del servizio. Inoltre esiste la possibilità di vedere il match in TV attraverso Sky con la sottoscrizione a Zona Dazn che permette di vedere negli appositi canali del digitale terreste la partita.

La diretta streaming Cagliari Roma potrà essere vista sia su Smart TV tramite app sia su qualsiasi dispositivo mobile tra cui telefono, computer, tablet e console di gioco.

CAGLIARI ROMA, CRISI ROSSOBLU

La diretta Cagliari Roma, in programma domenica 8 ottobre alle ore 18:00, racconta dell’ottava giornata di Serie A. I sardi stanno vivendo un ritorno nella massima serie da incubo con appena 2 punti e 2 gol fatti in 7 partite, una situazione che non sembra trovare una via d’uscita come testimoniano le tre sconfitte di fila dopo il pari con l’Udinese ovvero il 2-0 contro l’Atalanta, il 3-1 inflitto dal Milan e il più recente ko ovvero quello per 3-0 con la Fiorentina.

La Roma non aveva iniziato nel migliore dei modi, ma ora gli uomini di Mourinho sembrano aver trovato la strada giusta. Certo, non è da dimenticare il pesante 4-1 di Genova contro i rossoblu, ma nelle ultime due gare sono arrivati due successi casalinghi come il 2-0 al Frosinone in Serie A e il 4-0 al Servette in Europa League. Da sottolineare però il tabtabù dei giallorossi in trasferta visto che in questa stagione sono arrivate una sola vittoria, un pareggio e due sconfitte.

CAGLIARI ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Cagliari Roma vedono i rossoblu schierarsi col 3-5-2. In porta potrebbe arrivare l’esordio per Scuffet, difesa a tre con Wieteska, Dossena e Hatzidiakos. Sugli esterni Nandez e Augello titolari mentre a centrocampo Makoumbou, chance per Prati e Sulemana. Davanti non sembra farcela Luvumbo dunque spazio per Petagna e Oristanio.

Rispondono i giallorossi col medesimo modulo. Rui Patricio tra i pali, Mancini e Ndicka i due braccetti con Cristante al centro. Kristensen a destra, Spinazzola a sinistra e nella zona nevralgica del campo Bove, Paredes e Aouar che prenderà il posto dell’infortunato Pellegrini. Il tandem offensivo sarà ancora una volta Dybala-Lukaku.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Nandez, Makoumbou, Prati, Sulemana, Augello; Petagna, Oristanio.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

RANIERICAGLIARI ROMA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cagliari Roma vedono favorita la squadra ospite a 1.83. Secondo bet365, l’ 1 fisso vale 4.75 mentre il segno X relativo al pareggio è fissato a 3.40.

I bookmakers non si aspettano un match con troppe reti come testimoniano le quote dell'Over 2.5 a 2.25 contro l'Under a 1.61 così come il segno Gol (entrambe le squadre a segno) che troviamo a 2.05 rispetto all'1.70 dell'esito opposto.











