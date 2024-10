DIRETTA SALERNITANA CESENA: I TESTA A TESTA

La diretta di Salernitana Cesena non veniva giocata da quasi dieci anni ormai, tanto è cambiato da allora ma la nostra voglia di cercare sempre la favorita storica del match attraverso i precedenti non è mai mutata, nonostante tutti questi anni. Ma in questa partita chi sarà la favorita del pronostico da un punto di vista storico? Sicuramente l’unico vincitore è l’equilibrio perché su otto match disputati prima di questo abbiamo sei pareggi e una vittoria per parte.

Oggi vedremo se una delle due squadre riuscirà a vincere portando così il computo totale marginalmente dalla propria parte oppure se aggiungeremo un’altra pedina sull’abaco delle partite finite in parità. Entrambe le squadre vengono da uno stato di forma simile dove si alternano due vittorie a due sconfitte con un pareggio, quindi sarà importantissimo il nostro prossimo aggiornamento dove invece confronteremo le due squadre da un punto di vista statistico, la diretta di Salernitana Cesena è ad un passo dal fischio iniziale. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE IN TV LA DIRETTA SALERNITANA CESENA STREAMING VIDEO

Se vi state domandando dove vedere la diretta Salernitana Cesena, sappiate che l’unico modo è quello di abbonarvi a DAZN. Attraverso l’iscrizione, potrete vedere l’evento in diretta streaming sul sito web oppure applicazione.

SALERNITANA CESENA, TURNO INFRASETTIMANALE

All’Arechi andrà in scena la sfida valevole per l’undicesima giornata di Serie B vale a dire la diretta Salernitana Cesena. In programma martedì 29 ottobre 2024 alle ore 20:30, i granata ospiteranno i bianconeri. La squadra campana, dopo aver vinto in trasferta per la prima volta in stagione in quel di Palermo, hanno subito due sconfitte di fila tra Spezia e Cremonese, rispettivamente per 2-0 e 2-1 che hanno inevitabilmente peggiorato la situazione in classifica.

Il Cesena invece è appena uscito dalla crisi di risultati grazie alla vittoria per 2-0 contro il Brescia, utile per interrompere la striscia di due ko consecutivi contro Pisa e Sampdoria, entrambe subendo diversi gol: 3-1 contro i nerazzurri e 5-3 con i blucerchiati.

LE PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CESENA

Ora vediamo le probabili formazioni della diretta Salernitana Cesena. I campani si schiereranno con il 4-3-3 composto da Fiorillo in porta e il quartetto Stojanovic, Broon, Ferrari e Njoh in difesa. Tello e Soriano mezzali mentre Amatucci sarà in regia con Verde, Simy e Tongya in attacco.

Il Cesena risponde invece con l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Pisseri, retroguardia formata da Ciofi, Prestia e Mangraviti. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Adamo, Francesconi, Bastoni e Donnarumma con Berti e Antonucci dietro a Shpendi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SALERNITANA CESENA

Andiamo infine a dare uno sguardo alle quote per le scommesse Salernitana Cesena. Non c’è una vera e propria favorita per questa partita poiché sia lì1 che il 2 sono a 2.75. Il segno X del pareggio invece lo troviamo a 3. Per quanto riguarda le reti, l’Over 2.5 è dato a 1.95 mentre l’Under alla stessa soglia a 1.83. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.70 e 2.05.