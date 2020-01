Diretta Salernitana Cosenza/ Streaming video DAZN: granata per i playoff (Serie B)

Salernitana Cosenza, partita diretta dal signor Amabile, va in scena sabato 25 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà un match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Con l’ultimo colpaccio esterno in casa del Pescara i granata hanno riagganciato la zona play off, al settimo posto con un punto di vantaggio sul Frosinone e a -1 dalla coppia delle quinte composta da Cittadella e Chievo. Alla squadra di Giampiero Ventura serve continuità e chiedere strada a un Cosenza reduce invece da 2 sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare i silani al terzultimo posto in classifica. Grandi polemiche per i rossoblu dopo il derby in casa contro il Crotone per un gol fantasma non assegnato che avrebbe potuto garantire almeno il pareggio. Nel match d’andata la Salernitana ha ottenuto una vittoria di misura allo stadio San Vito-Marulla grazie a un gol di Firenze in apertura di ripresa, ma il Cosenza lo scorso 5 maggio ha vinto l’ultimo precedente disputato tra le due compagini a Salerno, gol decisivo di Palmiero al 90′ in favore dei calabresi. La Salernitana invece non batte il Cosenza in casa dal 2-1 del 14 ottobre 2001.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Cosenza non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA COSENZA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Salernitana Cosenza, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Arechi di Salerno per la ventunesima giornata del campionato di Serie B? Proviamo a rispondere ipotizzando che la Salernitana allenata da Giampiero Ventura sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Micai; Migliorini, Heurtaux, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Cicerelli; Djuric, Gondo. Risponderà il Cosenza guidato in panchina da Piero Braglia con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Perina; Idda, Capela, Legittimo; Baez, Bruccini, Broh, Sciaudone, D’Orazio; Pierini, Riviere.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match Salernitana Cosenza, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.15 la vittoria in casa, a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.50. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.25 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.60.



© RIPRODUZIONE RISERVATA