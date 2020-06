Diretta Salernitana Cremonese/ Streaming video DAZN: obiettivi diversi (Serie B)

Salernitana Cremonese, diretta dall’arbitro Baroni, allo stadio Arechi della città campana, è in calendario per le ore 18.45 di questa sera, lunedì 29 giugno 2020. La Serie B torna in campo a soli tre giorni di distanza dall’ultima volta, si procede a ritmi altissimi dopo la lunga pausa per il Coronavirus e oggi siamo alla trentunesima giornata, che sarà aperta appunto dall’anticipo Salernitana Cremonese. Il turno di venerdì ha portato solamente brutte notizie a campani e lombardi. La Salernitana infatti ha perso sul campo dell’Entella, ma ancora più dolorosa è stata la battuta d’arresto per la Cremonese, che ha perso in casa contro il Cosenza, una rivale diretta nella corsa salvezza. La classifica infatti adesso è brutta per i lombardi, che con 33 punti sarebbero costretti a disputare i playout salvezza se la stagione regolare finisse oggi. La Salernitana invece con i suoi 43 punti sarebbe in zona playoff, ma il cammino è ancora abbastanza lungo e le inseguitrici tante, di conseguenza la cosa migliore sarebbe non fare calcoli e cercare di sfruttare un turno sulla carta favorevole.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Cremonese sarà disponibile sul canale DAZN 1, il numero 209 della piattaforma Sky per gli abbonati che abbiano attivato questa possibilità: questa possibilità si aggiunge naturalmente alla diretta streaming video riservata a tutti gli abbonati DAZN, per il secondo anno consecutivo casa della Serie B, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CREMONESE

Andiamo adesso ad analizzare le probabili formazioni attese per Salernitana Cremonese. Bisogna naturalmente tenere in considerazione il fatto che si tornerà in campo ad appena tre giorni di distanza dal turno precedente, motivo per il quale ad esempio l’allenatore di casa Gian Piero Ventura, pur confermando il modulo 3-5-2 per la sua Salernitana, potrebbe ridare spazio dal primo minuto a Jallow, partito dalla panchina a Chiavari contro l’Entella. Il turnover dovrebbe riguardare poco la difesa, mentre dalla cintola in su si potrebbe cambiare qualcosa, perché in fase d’attacco non ha prodotto moltissimo nella scorsa giornata. Basandosi su venerdì sera, è anche vero che mister Bisoli dovrebbe fare una vera e propria rivoluzione nella Cremonese, perché praticamente nessuno dei suoi si è salvato contro il Cosenza. Al di là di alcune modifiche nei nomi – sperano ad esempio Celar, Mogos e Ceravolo – dovrà essere l’atteggiamento della Cremonese a cambiare, se vorrà portare a casa dall’Arechi un risultato utile.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Salernitana Cremonese. Il quadro sembra essere molto incerto, ma premia leggermente i padroni di casa campani: il segno 1 infatti è quotato a 2,40, mentre poi si sale a quota 3,10 sia in caso di pareggio (naturalmente segno X) sia in caso di vittoria esterna della Cremonese (segno 2).



