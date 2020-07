Diretta Salernitana Empoli/ Streaming video DAZN: spareggio per i playoff (Serie B)

Salernitana Empoli è in diretta dallo stadio Arechi, e si gioca alle ore 21:00 di venerdì 24 luglio: siamo nella 36^ giornata di Serie B 2019-2020, penultimo turno che rappresenta una sorta di spareggio per entrare nei playoff. Al momento però la situazione è diversa: i granata hanno pareggiato contro il Crotone nell’ultimo turno mancando la possibilità di lottare concretamente per prendersi la semifinale diretta, ma se non altro fanno ancora parte delle prime otto della classifica e dunque anche un pareggio potrebbe rappresentare un risultato positivo, visto che l’Empoli è una delle inseguitrici che devono scalare qualche posizione per accedere agli spareggi. I toscani sono attualmente noni, e una settimana fa hanno sprecato una grande occasione perdendo in casa contro l’Entella; dunque si tratta della ricerca di riscatto per entrambe le squadre. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Salernitana Empoli; aspettando il calcio d’inizio possiamo nel frattempo fare qualche valutazione circa le scelte dei due allenatori, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è disponibile sui canali tradizionali la diretta tv di Salernitana Empoli: a parte l’anticipo, l’intero programma del campionato di Serie B è esclusiva della piattaforma DAZN, dunque solo i suoi abbonati potranno assistere a questa partita del torneo cadetto e potranno farlo con il servizio di diretta streaming video – utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – oppure avendo a disposizione una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA EMPOLI

Giampiero Ventura deve fare a meno di Curcio in Salernitana Empoli, dunque nel suo 4-2-3-1 Jaroszynski (in vantaggio su Walter Lopez) dovrebbe occupare la corsia sinistra, Cicerelli ancora confermato nell’atipico ruolo di terzino destro con Heurtaux che può tornare a fare il centrale insieme a Migliorini o Aya, con Micai in porta. A centrocampo capitan Di Tacchio e Akpa Akpro devono guardarsi dalla concorrenza di Capezzi, ma partono nettamente favoriti; Lombardi e Kiyine gli esterni sulla trequarti con Maistro in mezzo, a giocarsi il posto di attaccante sono Djuric, Gondo e Lamin Jallow. Doppia tegola per l’Empoli, che ha Henderson e Fiamozzi squalificati: nel 4-3-3 di Pasquale Marino allora Gazzola gioca come terzino destro completando una difesa che prevede Simone Romagnoli e Maietta centrali con Balkovec da terzino sinistro, in mezzo al campo invece avremo Stulac in cabina di regia con Frattesi su una mezzala e Zurkowski che dovrebbe agire sul centrosinistra, davanti si va verso la conferma del tridente Ciciretti-Mancuso-Bajrami con La Mantia e Tutino che sperano di avere posto ma potrebbero accontentarsi di uno spezzone nel secondo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Salernitana Empoli sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai: grande equilibrio all’Arechi, perché il segno 1 che identifica la vittoria interna vale 2,50 volte la somma messa sul piatto mentre il segno 2, da giocare per il successo dei toscani, vi consentirebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,95 volte quanto avrete giocato con questo bookmaker. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,10 volte la vostra puntata.



