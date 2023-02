Diretta Salernitana Juventus/ Streaming video tv: Allegri riparte? (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA JUVENTUS: ALLEGRI CERCA PUNTI PREZIOSI

Salernitana Juventus, in diretta naturalmente dallo stadio Arechi di Salerno, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.45 di questa sera, martedì 7 febbraio 2023, perché sarà il posticipo che chiuderà il lungo programma della ventunesima giornata del campionato di Serie A. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Salernitana Juventus offrirà ai padroni di casa di Davide Nicola, reduci dal bel successo sul campo del Lecce, la possibilità di sorpassare i bianconeri, un evento che sarebbe storico e darà certamente una motivazione in più questa sera alla Salernitana.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA JUVENTUS/ Quote, Pogba sta diventando un caso

La Juventus però non può evidentemente permettersi un altro passo falso: Massimiliano Allegri ha tirato un sospiro di sollievo con la qualificazione per la semifinale di Coppa Italia, ma in campionato è reduce da un punto in tre partite, dal tracollo di Napoli fino allo scivolone allo Stadium contro il Monza, problemi di campo che si intrecciano naturalmente con i problemi della società, che hanno portato alla mazzata del -15 di penalizzazione. Sarà dunque una partita con molte sfaccettature, siamo curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Salernitana Juventus…

Probabili formazioni Salernitana Juventus/ Diretta tv: Vlahovic titolare? (Serie A)

SALERNITANA JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Juventus sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto, per seguire la diretta streaming video di Salernitana Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA JUVENTUS

Andiamo adesso a dire qualcosa in più sulle probabili formazioni per la diretta di Salernitana Juventus: l’allenatore campano Davide Nicola dovrebbe confermare il modulo 4-3-3 della vittoria di Lecce, quindi con Candreva ala destra sulla stessa linea di Piatek e Dia, con l’ex Milan centravanti e il senegalese allargato a sinistra per completare il tridente. Dall’altra parte del campo, il portiere della Salernitana sarà Ochoa, protetto da una difesa a quattro con Sambia in ballottaggio con Lovato a destra, Troost-Ekong e uno tra Bronn e Daniliuc nella coppia centrale, Bradaric infine sulla corsia di sinistra; quanto al centrocampo, ecco le mezzali L. Coulibaly e Vilhena, mentre il ruolo di regista è conteso tra il giovane di scuola Juventus Nicolussi Caviglia e Bohinen.

Diretta/ Genoa Salernitana (risultato finale 1-1): un pareggio che non serve a nulla

Sul fronte bianconero, Massimiliano Allegri dovrebbe confermare il 3-5-2, ormai suo modulo di fiducia. In porta naturalmente Szczesny, davanti a lui potremmo vedere la difesa tutta brasiliana con Danilo, Bremer e Alex Sandro, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Gatti; nel folto centrocampo a cinque, l’esterno destro sarà De Sciglio o Chiesa (naturalmente con il figlio d’arte sarebbe un assetto ben più offensivo), mentre poi avremo Fagioli, il regista Locatelli e Rabiot nel cuore della mediana e Kostic esterno sinistro; in attacco infine vedremo se Vlahovic potrà essere titolare, come già in Coppa Italia, oppure se sarà Kean ad affiancare Di Maria.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Salernitana Juventus, che secondo le quote offerte dall’agenzia Snai vede nettamente favoriti gli ospiti bianconeri. Il segno 2 infatti è quotato a 1,55, mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 6,00 volta la posta in palio sul segno 1 qualora fosse invece la Salernitana a vincere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA